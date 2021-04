England tager stort skridt mod frihed og genåbner barer

Mandag genåbner butikker, frisører og fitnesscentre i England, og det bliver også tilladt at servere mad og drikke udendørs på barer, pubber og restauranter.

Ifølge premierminister Boris Johnson tager landet et 'stort skridt' i retningen mod mere frihed og færre begrænsninger i lyset af coronapandemien.

I begyndelsen af året ramte en tredje bølge af coronapandemien England hårdt, og hundredtusinder af virksomheder har været lukket siden for at forsøge at dæmme op for særligt den nye og mere smitsomme coronavariant B117.

Den spæde optimisme i England efter månedsvis af nedlukning skyldes først og fremmest, at landets udrulning af vacciner går godt.

Omkring halvdelen af voksne englændere har således modtaget det første stik.

Kombineret med nedlukningen har det betydet, at de coronarelaterede dødsfald i landet er skåret med 95 procent sammenlignet med januar, hvor der døde flere end 1000 coronasmittede om dagen.

Samtidig er antallet af nysmittede faldet med 90 procent, siden smittetallene var på sit højeste i midten af januar.

Søndagens syv dødsfald blandt coronasmittede er også det laveste antal siden 14. september.

Hvis denne fremgang fortsætter, vil restriktioner blive lettet yderligere, har Boris Johnson tidligere lovet.

- Jeg er sikker på, at det vil være en enorm lettelse for de virksomhedsejere, der har holdt lukket så længe, og for alle andre er det en chance for at vende tilbage til at gøre nogle af de ting, som vi elsker og har savnet, udtaler premierministeren i en erklæring søndag.

Storbritannien er det land i Europa, hvor flest coronapatienter har mistet livet. Siden pandemiens begyndelse har nationen registreret mere end 127.000 døde blandt coronasmittede.

Det svarer til 184 døde per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Danmark 41 døde per 100.000 indbyggere.