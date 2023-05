England: To fjerkræsarbejdere tester positiv for fugleinfluenza

To medarbejdere på et fjerkræslagteri i England er testet positiv for fugleinfluenza, der er yderst sjælden hos mennesker

To fjerkræsarbejdere i England er ifølge de britiske sundhedsmyndigheder testet positiv for fugleinfluenza efter, at de har været i kontakt med smittede fugle.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Ingen af medarbejderne har endnu oplevet nogen symptomer.

Myndighederne oplyser desuden, at kontaktopsporing er undervejs, og at intet tyder på, at sygdommen kan smitte mellem mennesker.

- Globalt er der ingen tegn på spredning af denne sygdoms-type fra person til person, men vi ved, at vira udvikler sig hele tiden, og vi er fortsat på vagt over for ethvert bevis på, at det skulle ændre sig, fortæller professor Susan Hopkins, der er medicinsk rådgiver for de britiske sundhedsmyndigheder.

Ifølge Statens Serum Institut er der aldrig rapporteret om smitte med fugleinfluenza til mennesker i Danmark.

De to tilfælde i England er dog ikke fuldstændig unikke. Ifølge en artikel fra medicin.dk, er der mellem 2003 og 2021 påvist og rapporteret til WHO omkring 1000 tilfælde hos mennesker.

Disse tilfælde har imidlertid stort set udelukkende været i Asien eller Egypten.