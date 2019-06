Englands ældste kvinde er død - blev 112 år

26 premierministre, fem monarker og to verdenskrige.

Det er bare en lillebitte portion af, hvad Grace Jones nåede at opleve gennem sit 112 år lange liv.

Grace Jones var Storbritanniens ældste kvinde, da hun fredag sov fredfyldt ind i sit hjem i Broadway i Worcestershire.

Det afslørede hendes familie torsdag ifølge BBC.

Hun blev født 16. september 1906, og ifølge sin 81-årige datter, Deirdre McCarthy, var hun frisk og frejdig lige til det sidste.

- Sidste onsdag spillede vi gulvbowling. Hun blev træt, som man jo gør i hendes alder, men hun brokkede sig aldrig, og hun var altid aktiv. Hun var helt sig selv i sidste uge, siger Deirdre McCarthy.

- Alle på plejehjemmet har været kede af det. Hun var meget populær, hun var førstedamen. Sikke en alder, 112 og tre kvarte. Hun har levet et meget rigt liv. Hun gjorde alt med stil, fortsætter den 81-årige.

Whiskey hver aften og ingen bekymringer

I sin høje alder blev Grace Jones flere gange spurgt ind til hemmeligheden bag hendes lange og lykkelige liv.

- Jeg får en lille dråbe whiskey med en lille dråbe vand hver aften. Whiskey er meget sundt, lød svaret.

- Jeg begyndte med at drikke en lille smule hver aften, da jeg blev 50, og så har jeg fået det hver aften de sidste 60 år, og jeg har sandelig ingen intentioner om at stoppe med det nu, fortalte Grace Jones, der også påstod, at hun havde sin læges ord for, at whiskey var godt for hendes hjerte.

- Jeg bekymrer mig ikke. Jeg tror, at det er det værste, man kan gøre, fortalte hun desuden om sine ingredienser til det gode liv.

Grace Jones voksede op som præstedatter, og i 1933 blev hun gift med ingeniøren Leonard Roderick Jones i Liverpool. Sammen fik de datteren Deirdre McCarthy.

Parret flyttede meget rundt i landet - hele 28 flytninger blev det faktisk til i de 53 år, de var gift, indtil Leonard Roderick Jones døde i enalder af 89 år.

I 2005 flyttede hun til et plejehjem i Broadway i Worcestershire, hvor hun årligt fik besøg af medierne omkring sin fødselsdag.

- Mit bedste minde er, da jeg blev gift med min mand, sagde hun for et par år siden.

Grace Jones fik i de britiske medier hurtigt tilnavnet 'Amazing Grace', efter hun var blevet et kendt ansigt. Hun overtog titlen som Storbritanniens ældste kvinde sidste august fra Olive Boar, der døde 113 år gammel.