Englands grimmeste hund er død

Efter en lang kamp med kronisk betændelse i bugspytkirtlen har Englands grimmeste hund måttet give op.

Chase, der blev kendt på sit ekstremt grimme ydre, er gået bort 16 år gammel svarende til 87 hundeår.

Den hårløse kinesiske hund var nem at kende ved, at den ikke havde tænder, og at den gik som en krabbe.

Hundens ejer Storm Shayler fortæller, at han var en meget smuk hund indeni.

Hun reddede Chase fra et hundeinternat og fortalte, at han var 'helt sin egen'.

- Han havde så meget personlighed, og jeg tog ham med mig overalt, fortæller hun til Daily Mail.

Er dette verdens grimmeste hund?

Chase blev kendt for sin karakteristiske gang og manglende gummer. Foto: Ritzau/Scanpix

Se også: Verdens grimmeste hund er død

En fortjent tredjeplads

I 2017 deltog Chase i konkurrencen om at blive 'verdens grimmeste hund', men han fik 'kun' en tredjeplads.

- Da jeg sendte hans foto ind og tilmeldte ham konkurrencen, havde jeg slet ingen forventninger til, at han ville vinde en pris. Han elskede al opmærksomheden den dag, og han var en lille stjerne, der elskede at vise sig frem, fortæller hun.

Han var ifølge Storm Shayler en rigtig livsnyder, der elskede mennesker.

Hunden blev til sidst meget syg og tabte en masse vægt.

- Han begyndte ikke at ville drikke vand eller spise sin mad. Jeg tog ham derfor med til dyrlægen, der fortalte, at det var kronisk betændelse i bugspytkirtlen.

Selvom Chase havde det dårligt, var han ikke en hund, man kunne mærke sygdommen på.

- Jeg tog ham med ud og gå en lang tur ved bjerget, dagen inden han døde, fortæller Storm Shayler.

- Jeg vil savne ham så meget. Han var en lille hund med den største personlighed. Ingen vil nogensinde kunne erstatte ham.

Murray den 'grimme hund' blev efterladt på strand: Nu har den endelig fået et hjem