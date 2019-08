Englands mest ensomme hund har ventet på ny ejer i 902 dage

Otteårige Sam sidder på internatet og håber på et 'for evigt-hjem'

Det er ikke, fordi hunden Sam er aggressiv, sky eller på anden måde uattraktiv som familiehund.

Men siden den otteårige hun af racen lurcher første gang blev indleveret på The Destitute Animal Shelter i britiske Bolton i 2014, har den gang på gang været ekstremt uheldig. Han er blevet adopteret tre gange, men hver gang er der sket noget, der har gjort, at han hurtigt vendte tilbage til internatet.

Sams sidste ejer døde i februar 2017 kun et halvt år efter at have adopteret ham. Siden da har han boet på internatet i Bolton.

Internatet har nu lagt et hjerteskærende opslag på Facebook, hvor de efter tre mislykkede forsøg og 901 dage på internatet håber, at Sam snart får et hjem, hvor han kan bo resten af sit liv. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er aldrig noget, Sam har gjort, han er bare konstant havnet i det forkerte hjem på det forkerte tidspunkt, siger internatets chef, Karen Rickards, til blandt andre Metro.

- Han er lige nu den beboer, vi har haft boende i længst tid. Selvom han er legesyg, blid og virkelig elsker mennesker, siger Karen Rickards videre.

På internatets hjemmeside og på Facebook bliver lurcheren Sam beskrevet som kærlig, doven og 'besat af bamser'.