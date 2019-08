Englands 'mest forhadte kvinde': - Staten skal betale min numseoperation

Carla Bellucci bliver ved med at være i vælten. Senest har hun forsøgt at skaffe penge til en numseoperation fra staten og nu prøver hun lykken online

Hun trak overskrifter, da hun fortalte, at hendes 14-årige datter skulle have mange skønhedsoperationer, fordi det vigtigste i livet var at se godt ud.

Nu har Carla Bellucci endnu en gang sat gang i debatten, fordi hun har udtalt, at hun gerne ville have en numseoperation af den engelske stat, fordi det at have en flad numse påvirker hendes mentale helbred.

Den gik ikke hos staten og moderen, der er blevet døbt Englands 'mest forhadte kvinde'. valgte derfor at starte en privat indsamling på nettet, så hun kunne nå målet på 6000 pund svarende til omkring 48.000 danske kroner.

Den 37-årige har tidligere indrømmet, at hun lod som om, at hun havde en depression for at skaffe sig en næseoperation gennem staten, så derfor er hun sikker på at den nok ikke går anden gang.

'Jeg har brug for den. Det vil hjælpe mit mentale helbred, min selvtillid, og det er bare noget, som jeg har brug for, men som jeg ikke kan betale. Staten vil helt sikkert ikke betale denne her gang. Jeg ved ikke, hvordan transpersoner kan få lov til at få operationer til højre og venstre, men de vil altså ikke betale for min numseoperation', fortæller hun om sit nyeste krav.

Vil have donationer

Hun opfordrer derfor nu den britiske befolkning til at hjælpe.

'Jeg har brug for jer! Den dejlige britiske befolkning. I må donere', lyder det.

Til Daily Star fortæller kvinden, at hun vil gøre alt for at få operationen. Også selvom den kan være farlig.

- Du må tage nogle chancer, har hun udtalt til mediet.

Indtil videre har hun fået 12 ud af 6000 pund til operationen.

Hun har tidligere fortalt Closer Magazine, at 'grimme mennesker ikke kommer nogen steder i livet', derfor vil hun også gerne gøre sin datter smuk, da hun ikke er den 'boglige' type.