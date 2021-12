Englands nabolande indfører nye restriktioner

Wales, Skotland og Nordirland indfører nye coronarestriktioner 2. juledag for at bekæmpe stigende smittetal i landene.

Samtidig har politikere i England nægtet at diskutere nye restriktioner før efter jul.

Fra 2. juledag kan højst seks personer få lov at mødes på pubber, restauranter og i biografer i Wales.

Ved indendørs arrangementer må der højst være 30 personer i rummet, mens 50 personer må samles udenfor.

Det kræver dog afstand på to meter i offentligheden samt på kontorer. Natklubber forbliver lukket i Wales.

Reglerne træder i kraft klokken 06 søndag morgen.

I Skotland bliver det også et krav at holde afstand ved arrangementer, der bliver begrænset til 100 stående personer indendørs, 200 siddende personer indendørs og 500 personer udendørs.

Op til tre forskellige husstande har lov at mødes på barer, teatre og biografer. Det er et krav at have bordservering på steder, der serverer alkohol.

I Nordirland gælder der også nye restriktioner fra 2. juledag, hvor indendørs arrangementer, hvor man står op, ikke længere er tilladte, og natklubber skal lukke.

Derudover skal nordirere begrænse deres sociale boble til tre husstande, mens op til seks personer kan mødes på pubber og restauranter. Ti personer kan få lov at gå ud sammen, hvis de er fra samme husstand.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har endnu ikke annonceret nye restriktioner i England.

Men han har indikeret, at han ikke vil tøve med det efter jul, hvis det er nødvendigt som følge af høje smittetal med omikronvarianten.

Boris Johnson og hans regering sætter kun reglerne for England. De øvrige dele af Storbritannien - Skotland, Wales og Nordirland - beslutter selv, hvilke coronarestriktioner, der skal gælde der.