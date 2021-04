Enhedschef i Lægemiddelstyrelsen faldt om under pressemøde

Dagens pressemøde blev afbrudt dramatisk, da Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, pludselig faldt om.

Mens Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fremlagde beslutningen om at skrotte AstraZeneca-vaccinen, faldt Tanja Erichsen pludselig om.

Søren Brostrøm skyndte sig hen til hende og fik hende lagt i aflåst sideleje, mens alle tv-signaler blev afbrudt.

Kort tid efter har hun på egne ben forladt pressemødet.

I et opslag på Twitter skriver Lægemiddelstyrelsen, at hun besvimede, og at hun efter omstændighederne har det godt:

'Vores lægemiddelovervågningschef Tanja Erichsen er besvimet under dagens pressemøde. Hun er ved bevidsthed igen og er efter omstændighederne okay, men hun tager for en sikkerheds skyld en tur med ambulancen til skadestuen for at blive tjekket.'

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, valgte efterfølgende at gennemføre pressemødet selv.