Enhedslisten-borgmester deltog i afbrænding af Lars Løkke-dukke

I kølvandet på en afbrænding af en dukke, der forstillede Mette Frederiksen ved lørdagens demonstration i København, har der floreret billeder på Facebook af en Lars Løkke Rasmussen-dukke, der brændes af ved et Sankt Hans-arrangement.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter borgmester for teknik- og miljø i København, Ninna Hedeager Olsen (EL), at hun deltog ved arrangementet.

S-ordfører rasende over Mette F.-dukke: 'Fy for pokker'

'Jeg har tidligere delt billeder fra et privat Sankt Hans-arrangement, hvor heksens ansigt var et billede af Lars Løkke Rasmussen. Der lå ingen trusler i det. Men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor. Det beklager jeg,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billedet her forestiller Lars Løkke Rasmussen, der bliver brændt af under en privat Skt. Hans fest. Foto: Det borgerlige Danmark/Facebook

'Ualmindelig dårlig opførsel'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pernille Skipper, men det har ikke været muligt.

Men overfor TV2 har den politiske leder for Enhedslisten sagt, at hun finder Ninna Hedeager Olsens opførsel utilstedelig.

- Jeg har fortalt hende, at det er langt over grænsen, og at det er ualmindelig dårlig opførsel - uanset i hvilken kontekst det er sket, siger Skipper til TV2 og uddyber, at hun ikke regner med sanktioner mod borgmesteren.

S-ordfører om dukke-afbrænding: - Alvorlig radikalisering

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Det borgerlige Danmark/Facebook

Ninna Hedeager Olsen har allerede meddelt, at hun ikke vil genopstille ved kommunalvalget i år.

Tre anholdte

To mænd nægter sig skyldig i sigtelser i forbindelse med ophængningen af Mette Frederiksen-dukke, der blev brændt af. En tredje mand er anholdt, og en fjerde mistænkes

De tre anholdte er mænd på henholdsvis 30, 32 og 34 år

Dukke-afbrænding: Tre anholdt for trusler mod statsministeren

Der har været en forudgående planlægning i forbindelse med ophængningen af den mannequindukke med statsminister Mette Frederiksens ansigt klistret på, der blev brændt af lørdag aften ved Forum i København.

Det mener anklagemyndigheden, der søndag eftermiddag fremstiller to mænd på 30 og 34 år, der primært er sigtet efter den helt tunge § 113 i straffeloven, der handler om at antaste Folketingets og statsministerens sikkerhed.

Lige nu: Fremstilles for trusler mod statsministeren