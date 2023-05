Enhedslisten vil hæve abortgrænsen

Abortgrænsen bør hæves med ti uger.

Dermed skal det være muligt at få en abort uden særlig tilladelse indtil graviditetens 22. uge.

Sådan lyder det i et debatindlæg i Politiken onsdag. Det er formuleret af Rosa Lund og Peder Hvelplund, der er henholdsvis ligestillings- og sundhedsordfører for Enhedslisten.

Ifølge Rosa Lund er der en bestemt årsag til, at partiet kommer med udmeldingen nu.

- På næste onsdag er det 50 år siden, at retten til fri abort blev indført i Danmark. Af den grund synes vi, at det er en glimrende anledning til at rykke abortgrænsen, siger Rosa Lund.

- Vi vil gerne give den enkelte kvinde retten til at bestemme over sin egen krop og livmoder.

For omkring et halvt år siden åbnede Enhedslisten sammen med Venstre op for diskussionen om en højere grænse for abort.

Annonce:

Dengang ønskede partiets daværende ligestillingsordfører, Pernille Skipper, ikke at fastsætte en bestemt grænse.

- Vi ville ikke kunne svare på, hvorfor abortgrænsen lige præcis skulle være 14 eller 16 uger, lød det i august til Jyllands Posten.

Rosa Lund mener, at grænsen på 22. uge er passende, fordi den gravide når at få den såkaldte misdannelsesscanning, inden vedkommende skal træffe en beslutning om, hvorvidt man ønsker en abort eller ej.

Scanningen foregår omkring 20. uge. I den undersøger man, om der er tegn på misdannelser.

- Der er ingen sundhedsfaglige belæg for, at det skal være 12. uge. Kigger man på de lande, vi normalt sammenligner os med, har Danmark en af de strammeste abortgrænser, siger Rosa Lund.

- Eksempelvis har Holland en abortgrænse på 24. uge. Af den grund synes vi, at det er passende.

Det Etiske Råd udmeldte i fjor, at man vil se de danske abortregler igennem og blandt andet vurdere, om den nuværende grænse bør ændres.

Annonce:

Til sommer vil rådet offentliggøre sine anbefalinger i en rapport. Der er alene tale om anbefalinger, og rådet kan således ikke ændre grænsen.

Indtil nu har Enhedslisten ønsket at lytte til rådets anbefalinger, før man selv ville komme med en politisk anbefaling.

Men det er ændret nu. Rosa Lund ønsker ikke, at spørgsmålet om abort skal handle om etik og moral.

- Når spørgsmålet om abort bliver bundet op med etik, bliver det forbundet med skam, siger hun.

- Det bør være det sundhedsfaglige, der afgør, om man skal have en abort eller ej, og hvornår man kan få en.

Det er i nogle tilfælde muligt at få en abort i Danmark efter 12. graviditetsuge.

Hvis man har krydset tidsgrænsen og ønsker en abort, skal man forbi et abortråd, hvor en sagsbehandler, en psykiater og en gynækolog skal vurdere, om ønsket skal afvises eller godkendes.

- Det er definitionen på formynderi, at man skal sidde foran tre personer, som skal vurdere en, mener Rosa Lund.

Annonce:

- Man kan se på de sager, der bliver behandlet i abortrådet, at det er kvinder, der gerne vil have en abort. Jeg tænker, det giver sig selv, at det er ulykkelige sager.

Ifølge Kristeligt Dagblad blev 94 procent af ansøgninger om senabort godkendt mellem 2012 og 2017.

Rosa Lund mener, at det taler for, at abortgrænsen 'lige så godt kan rykkes'.

- Jeg håber, at Folketinget vil lytte til de organisationer, der taler for, at abortgrænsen skal rykkes, siger hun.

- Jeg kan ikke se noget argument for, at abortgrænsen skal fastholdes, som den er nu.