Enige eksperter: - Vi er bekymrede

Ventelisterne bugner i det danske sundhedsvæsen.

Ekstra Bladet har gennem længere tid fortalt om danskere, der venter i årevis på hjælp. De lange ventelister er medvirkende til, at regeringen til og med næste år vil afsætte to milliarder til en akutplan.

Men hvad er det, der har fået sundhedsvæsenet helt herud? Og hvad kan vi gøre ved det? Det giver fire eksperter deres bud på.

Foto: Michael Bager, Fyens Stiftstidende

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet

- Hvad mener du er de største årsager til de lange ventetider i sundhedsvæsenet?

- Befolkningen bliver ældre, og det bliver mere resourcekrævende og skaber stor efterspørgsel. Og så kommer covid-19 oveni. På udbudssiden har vi, hvad jeg vil kalde en afmattethed. Der er mangel på erfaren arbejdskraft, fordi rigtig mange har forladt sygehusene.

- Hvad mener du kan være løsningen?

- Øge kapaciteten på sygehusene. Der skal simpelthen gøres noget meget hurtigt. Vi skal øge arbejdsudbuddet gennem forskellige initiativer såsom at få nogle af sygeplejerskerne tilbage med højere løn og at få støttepersonale, der kan aflaste sygeplejerskerne i de ikkesygeplejefaglige opgaver, eksempelvis rengøring. Men det vigtigste er, at vi får nogle af de erfarne sygeplejersker tilbage, for så kan vi begynde at vende den her udvikling.

- Er du bekymret for sundhedsvæsenet?

- Jeg tænker da somme tider: Det er nok ikke lige nu, du skal få en blodprop i hjertet. Så ja, jeg er faktisk bekymret.

Foto: Kåre Viemose

Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber

- Hvad mener du er de største årsager til de lange ventetider i sundhedsvæsenet?

- Besparelser, flere ældre, personalemangel og corona. Og efter coronaepidemien også en sygeplejerskestrejke.

- Hvad mener du kan være løsningen?

- Vi skal undgå at udføre unødvendige undersøgelser, procedurer og behandlinger. Vi skal teste vores hverdag og finde ud af, om det, vi gør, virker. Behandlingsgarantien skal differentieres, så patienter med størst behov prioriteres først. Og vi skal sikre rimelige arbejdsvilkår til personalet i sundhedsvæsenet.

- Er du bekymret for sundhedsvæsenet?

- Ja, jeg er bekymret, hvis vi ikke stopper nu med at gøre mere af det samme. Vi skal have en revolution, hvor vi grundigt gennemgår vores hverdag i sundhedsvæsenet. Vi kan ikke fortsætte med at drive det videre som nu.

Foto: Ditte Valente

Klaus Høyer, professor i medicinske videnskabs- og teknologistudier, Københavns Universitet

- Hvad mener du er de største årsager til de lange ventetider i sundhedsvæsenet?

- En forandret alderssammensætning og dermed en anderledes sygdomsbyrde. Vi er blevet rigtig dygtige til at behandle, så folk ikke dør af sygdommen, men lever med den, men det betyder også, at folk er syge i længere tid. Vi har fået bedre teknikker til at opdage sygdomme tidligere, så flere bliver behandlet i flere år. Og så også personaleflugt. Alt det skaber et pres.

- Hvad mener du kan være løsningen?

- Jeg tror på at lade de enkelte felter selv lave arbejdsganganalyser og sige: Hvor er flaskehalsen? Mere end at man giver rettigheder (f.eks. behandlingsgarantien, red.).



- Er du bekymret for sundhedsvæsenet?

- Det er svært ikke at være bekymret for en demografisk udvikling, der peger på et større pres, samtidig med at det er svært at rekruttere tilpas mange mennesker, og at der er økonomiske begrænsninger på, hvad vi kan.

Foto: Jesper Schwartz

Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

- Hvad mener du er de største årsager til de lange ventetider i sundhedsvæsenet?

- De to altoverskyggende faktorer er udviklingen i befolkningen og det voksende behov for sundhedsydelser kombineret med den massive mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Vi har gennem flere år advaret om, at der mangler masser af speciallæger inden for en lang række specialer, og dertil kommer mangel på andre faggrupper, men indtil videre har vi talt for døve øren.

- Hvad mener du kan være løsningen?

- Her og nu er der brug for en realistisk 'behandlingsgaranti 2.0', der frigiver lægekræfter til at udrede patienter i tide og samtidig sikrer, at patienterne med de mest behandlingskrævende sygdomme bliver prioriteret først. Og så skal der gang i den nødvendige debat om prioritering i sundhedsvæsenet

- Er du bekymret for sundhedsvæsenet?

- Jeg vil gerne understrege, at vi har et godt og effektivt sundhedsvæsen, som hver dag og nat leverer på højt niveau. Men ja, situationen er alvorlig, og løsningerne hænger ikke på træerne.