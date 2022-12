Enighed om historisk aftale ved COP15 om biodiversitet

Ved FN's maratonmøde om biodiversitet, COP15, i Montreal har mødets ledere mandag erklæret, at en historisk aftale er blevet vedtaget.

- Pakken er vedtaget, siger mødets formand, den kinesiske miljøminister, Huang Runqiu, efter forhandlinger til langt ud på natten søndag i Montreal.

Hans erklæring blev mødt med stort bifald fra salen.

Landene har på topmødet forpligtet sig til at få vendt årtiers tilbagegang med udryddelser af arter og ødelæggelser af leveområder og økosystemer.

Aftalen erklæres vedtaget trods modstand fra DR Congo.

Den kinesiske formand erklærede aftalen vedtaget, kort efter at repræsentanterne for DR Congo havde meddelt, at de ikke kunne støtte aftalen. Aftalen har afgørende betydning for kritisk finansiering af en redningsindsats for den biologiske mangfoldighed i udviklingslande.

– Dette er et historisk øjeblik, som vil få mange vigtige følger for hele verden, siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Karoline Andaur.

Målet med FN's naturtopmøde var at få vedtaget et rammeværk for global biologisk mangfoldighed - en form for 'Parisaftale for naturen'.

196 lande har været samlet til forhandlinger på naturtopmødet i Montreal i Canada.

Et udkast til en aftale blev lagt frem søndag, hvor det er et erklæret mål at beskytte mindst 30 procent af verdens land-, kyst- og havområder inden 2030.

I dag er 17 procent af landområderne og 10 procent af havområderne beskyttet.

- Der har aldrig været sat et mål om at bevare så megen global natur i denne skala, siger Brian O'Donnell, som er direktør for miljøgruppen Campaign for Nature.