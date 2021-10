Enke til tidligere sigtet bag færgebrand får nej til erstatning

Familien til en afdød dansk chauffør, der tidligere var mistænkt for at stå bag dødsbranden på færgen 'Scandinavian Star' i 1990, kan ikke kræve erstatning af den norske stat.

Det har Oslos byret besluttet tirsdag.

Den danske lastbilchauffør Erik Mørk Andersen, der selv omkom i færgebranden for 31 år siden, blev sigtet for at have antændt branden.

Efterforskningen mod ham blev imidlertid lagt ned året efter.

I 2014 blev Scandinavian Star-sagen genoptaget. Her blev Mørk Andersen ikke formelt sigtet, og norsk politi trak anklagen mod ham.

Politiet sagde dengang, at der ikke var grundlag for at udpege danskeren som gerningsmand, men at der var grundlag for at mistænke ham. Sagen blev henlagt igen i 2016.

Mørk Andersens enke og hans stedsøn har stævnet den norske stat og krævet erstatning for retsforfølgelsen af ham.

Men Oslos byret har altså ikke givet familien medhold. Byretten henviser til sagens forældelsesfrist.

- Spørgsmålet var, om undersøgelsen i 2014-2016 ville ændre på dette. Retten mener ikke, at det er tilfældet, hedder det i dommen.

Staten er dermed frifundet, og de efterladte er dømt til at betale 7400 norske kroner i sagsomkostninger.

159 mennesker mistede livet, da der opstod brand på færgen 'Scandinavian Star' på vej fra Oslo til Frederikshavn, natten til den 7. april 1990.

I alt var 482 besætningsmedlemmer og passagerer om bord på færgen.

Der har hersket stor mystik om, hvordan branden opstod. Efterforskningen har vist, at ilden opstod flere forskellige steder på færgen, og at der dermed sandsynligvis var tale om en påsat brand.

For nylig blev der nedsat et forskningshold i Danmark, der skal undersøge de økonomiske forhold omkring branden.

Sidste år satte en dansk-norsk dokumentarserie på DR fokus på en række økonomiske forhold, som de overlevende mente, ikke var blevet undersøgt grundigt nok.