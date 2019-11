Enken: Ville gøre Lars stolt

Lars Larsens JYSK fond donerer en million kroner til et særligt projekt, der skal støtte børn af forældre med en psykisk sygdom.

Det fremgår af en skriftlig meddelelse, som koncernen har sendt til Ekstra Bladet onsdag morgen.

Den nu afdøde dynekonge Lars Larsen har aldrig lagt skjul på, at hans mor havde psykiske problemer, og det bemærker hans kone Kristine Brunsborg i meddelelsen:

'Støtten til børn, der har psykisk sygdom tæt inde på livet, ville gøre Lars stolt. Han oplevede selv, hvad det betyder under sin egen barndom.'

Konkret bliver det et projekt under Børns Vilkår, som får pengene.

I bogen 'Go'daw jeg hedder Lars Larsen - Jeg har et godt tilbud', som Lars Larsen selv udgav i 2004, bliver det beskrevet, at moderen havde dårlige nerver og var total invalid, inden han var fyldt 12, og hvordan en stor del af hans konfirmationspenge formentlig blev brugt på termin.

Selv har Lars Larsen i sit voksne liv ikke givet børnene økonomiske kvaler. Til gengæld har han ved flere lejligheder sået tvivl om, hvorvidt de ville få ansvaret for at føre virksomheden videre. Men hans sidste vilje bliver, at familien får 99 procent af stemmerne og 99 procent af ejerskabet, mens den fond, som Lars Larsen selv oprettede får én procent.

Samtidig bliver hans datter nu indlemmet i fonden, mens hans enke Kristine Brunsborg træder ud af fondsbestyrelsen:

'Jeg ser det som helt naturligt, at Mette nu overtager min plads i bestyrelsen, og jeg er glad for, at begge mine børn kan føre arbejdet med fonden videre.'

Bestyrelsesformand i fonden bliver advokat Jesper Aabenhus Rasmussen, mens sønnen Jacob Brunsborg bliver næstformand. Jacob Brunsborg er bestyrelsesformand i Jysk-koncernen. Han glæder sig ligeledes over donationen:

'Jeg er glad for, at Lars Larsens JYSK Fond kan støtte et projekt, der både gør en konkret forskel for børn og unge, som har det svært, og samtidig er med til at skabe en positiv forandring, som gavner hele samfundet.'

Gennem presseafdelingen i Jysk meddeles det, at der ikke er yderligere kommentarer.