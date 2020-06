Enlig far efter bitter samværssag: Dyrt at hente knægten i Jylland

Hej Puk

Hvordan er reglerne for at ansøge om støtte til samvær?

Jeg har samvær med min knægt hver 14. dag. Jeg har været igennem et helvede af en sag – først i Familieretshuset og siden ved domstolene – for overhovedet at få lov til at have samvær og se ham.

Det har jeg så vundet retten til, og jeg har det på skrift! Så nu kan moderen ikke længere afholde mig fra at se min søn.

Det var en lang sag, der handlede om hævn og bitre følelser, som knægten blev blandet ind i. Oven i al balladen har moderen fået den geniale idé at flytte så langt væk som muligt fra København, hvor jeg bor.

Så nu er det blevet rigtig besværligt for mig at komme til og fra samværet med min søn. Vi bruger meget lang tid på rejsen til og fra, så meget af vores tid sammen foregår i en bil, så sønnen ofte er meget træt, når vi endelig lander i København.

Jeg har forsøgt at finde det positive i vores køreture: Vi får snakket sammen, vi hører musik, og vi stopper undervejs og får noget mad. Men så er der økonomien; det er rigtigt dyrt for mig at tage turene frem og tilbage over Storebæltsbroen for at hente ham, ligesom vores pitstop ikke er helt billige.

Findes der nogen former for økonomisk støtte til for eksempel benzin- og bro-udgifterne?

Det ville gøre en kæmpe forskel for mig, da jeg ikke modtager børnepenge, men tværtimod betaler til moren.

Hvilket jeg i øvrigt synes er helt fair. Det er blot de øvrige udgifter, som jeg måske kan ansøge om støtte til.

Med venlig hilsen,

Kenneth L.

Kære Kenneth

Ifølge lov om aktiv social politik paragraf 83 under ’særlig hjælp vedrørende børn’ kan du søge om støtte til udgifter, som du har i forbindelse med afholdelse af samvær, herunder transport.

Du kan også søge om tilskud til dækning af udgifter til aktiviteter i forbindelse med planlagt samvær – for eksempel de pitstop, I foretager undervejs.

En betingelse for at få dækket udgifterne er, at du ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde dem, og at du ikke allerede har afholdt udgiften – altså brugt og betalt for det, du ansøger om støtte til.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg vil råde dig til at lave en liste over de faste udgifter, du har, når du har samvær. Den sender du til kommunen sammen med din samværsresolution og dokumentation for din egen månedlige indtægt.

Så kan kommunen vurdere, om du opfylder betingelserne for at modtage hjælpen – hvilket dog nok i sidste ende kommer an på din privatøkonomi. Hvis du har en god løn, bliver det nok svært at få nogen som helst støtte.

Er du derimod på offentlig forsørgelse, har ufaglært arbejde eller sidder i en deltidsstilling, så kan der være en mulighed.

Med venlig hilsen Puk