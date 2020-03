Enlig mor i gældsfælde: Kommunen siger de ikke kan hjælpe

Hej Puk

På grund af langvarig sygdom har jeg desværre måttet optage forskellige lån. Sygdommen sendte mig ind i systemet, hvilket fik min økonomi helt på afveje.

Problemet er nu, at Gældsstyrelsen har taget nærmest hele det beløb, som jeg bruger på mad, strøm osv. – altså de mest basale regninger og udgifter. De har bare indeholdt det i mine udbetalinger, så jeg har intet kunnet stille op. Jeg føler mig totalt jagtet som musen af katten.

Sidste måned skrev elselskabet, at jeg var bagud med min el-regning. Det skrev de også sidste måned og flere gange før ... I sidste måned klappede fælden, så nu har vi ingen strøm! Vi må klare os med et gasblus og stearinlys.

Det er virkelig svært, da jeg har et hjemmeboende barn. Jeg skammer mig så forfærdeligt og ved slet ikke, hvad jeg skal sige til ham. Han ved jo godt, hvor galt det står til, men han siger ikke noget – kun ’mor, det skal nok gå. Det er o.k., vi klarer det’ ...

Men det er jo ikke hans opgave – han er jo et barn og burde ikke bekymre sig om sådan noget.

Jeg har været på kommunen, men de siger, at de ikke kan hjælpe os.

Det er selvfølgelig min egen skyld, og derfor skammer jeg mig også, og jeg tør heller ikke spørge andre om hjælp. Derfor skriver jeg anonymt til dig. Hvad mener du, jeg kan gøre?

Med venlig hilsen K.A.

Kære K.A.

Jeg har haft en lignende sag, hvor en mor også fik slukket for strømmen. Her vurderede kommunen, at hun godt kunne leve uden strøm! De henviste til en afgørelse fra Ankestyrelsen, der sagde, at strøm ikke var livsnødvendigt.

Så ja, kommunen går efter laveste – absolut allerlaveste – fællesnævner, når det kommer til at forebygge, hjælpe eller støtte pressede børnefamilier og enlige forsørgere på overførsel – og derfor kommer mange familier jo også længere og længere ud.

Og til sidst kan man risikere, at det går helt galt, i stedet for at man giver støtte, når man er endt i en situation som jeres.

Det gør jo helt ondt ind hjertet at læse, at din søn har det sådan – og jeg kan sagtens sætte mig ind i din skam over at fejle som mor. Men helt ærligt, ALLE kan ende på røven i dagens Danmark.

Mange ved det bare ikke og tror kun, det rammer naboen. Indtil de for eksempel selv bliver ramt af sygdom og finder ud af, at man kun har meget få uger på sygedagpenge, før man ender på for eksemmpel kontanthjælp.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg ved, at det kan være svært at overskue sin situation og gæld, når man sidder midt i det. Derfor vil jeg anbefale dig at tage kontakt til en af de gratis gældsrådgivninger. Det kan godt være, at de ikke direkte kan give dig penge til at få genåbnet strømmen, men måske kan en dygtig gældsrådgiver indgå en aftale med elselskabet om en afdragsordning.

Det kan også være, de kan hjælpe med at ansøge om en enkeltydelse til at få genåbnet strømmen. Det er forsøget værd, og nedenfor finder du et link til forskellige gældsrådgivninger.

Jeg ønsker jer det bedste.

De bedste hilsner Puk