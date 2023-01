Enlig mor på SU med fire børn: - Betyder rigtig meget

Varmt vintermad alle hverdage for en flad tier. Fem kroner per barn. Sådan lyder det hjertevarme budskab til alle trængte familier og enlige, der er presset af stigende inflation, energi- og fødevarepriser, i Aalborg om omegn

Aalborg Citykirke og hjælpeorganisationen Charity er nemlig gået sammen om at servere et varmt måltid til yderst konkurrencedygtige priser i det nordjyske under navnet Vinterhjælp. Her kan man endda også komme og få take-away.

Det er frivillige, der står i køkkenet og skænker til gæsterne. Foto: René Schütze

En god hjælp

Ekstra Bladet gæstede fredag den nyåbnede restaurant i det sydvestlige Aalborg, hvor der var godt gang i butikken. Blandt de fremmødte var den enlige mor Pia Bruun Nørgaard og hendes tre døtre.

- Vi var inviteret til noget julehjælp i december, hvor de spredte budskabet om, at de (arrangørerne, red.) havde fået nogle midler til at glæde os med noget billig mad i en trang tid. Vi ville gerne se, om det var nogle af de samme mennesker, der kommer her, og så spare nogle penge på maden, fortæller hun, inden datteren Lærke afbryder:

- Det smager amazing! Jeg synes, at I alle skal komme og spise her.

Pia Bruun Nørgaard understreger, hvor vigtige initiativer som dette er for hendes familie.

- Det betyder rigtig meget i den her tid. Jeg er enlig mor til fire børn - nu mangler den ene lige i dag - og er studerende på SU, så der er ikke meget at rykke rundt med. Lige nu skriver jeg eksamensopgave, så stress-niveauet er bare højt. Derfor betyder det bare meget at kunne tage herned klokken 17 i hverdagene.

Op mod 30 personer svingede forbi og fik en bid mad, mens Ekstra Bladet gæstede stedet fredag aften. Blandt andre Malene og Michael Rasmussen. Foto: René Schütze

Ramt af uforudsete udgifter

Ægteparret Malene og Michael Rasmussen lagde også vejen forbi Riihimækivej 6. De er ligesom mange danskere voldsomt presset på pengepungen for tiden.

- Vi kan godt bruge den ekstra hånd med noget billig mad her de første par måneder af året, fordi vi er ramt af nogle uforudsete udgifter. Både med skader og noget sygdom, som har tæret lidt på reserverne, fortæller 32-årige Malene Rasmussen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet blev skam også inviteret på en bid mad fredag aften af arrangør David Klit. Foto: René Schütze

Arrangør: Vil gerne hjælpe

50-årige David Klit er en af dem, der står bag initiativet. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han glæder sig over at kunne være med til at hjælpe udsatte familier i denne svære tid:

- Vi laver julehjælp hvert år, og i december er der mange, som er trængte, fordi julen er en rigtig dyr tid. Men med de stigende energipriser, der har været, og de stigende priser på især madvarer, tænkte vi, at januar, februar og marts også er dyre måneder. Det er der, det er mørkt, man bruger mere strøm og varme. Derfor kunne det være en idé, at man også kunne få hjælp her.

- Det ville vi gerne gøre ved at lave noget sundt og næringsrig mad til folk, der er lidt trængte i deres økonomi.

Første dag kom der 75 personer for at få et billigt måltid hos David Klit, der selv står bag desken. Han forventer dog, at endnu flere vil lægge vejen forbi i fremtiden.

- Vi kan alle mærke de stigende priser, men det er klart, at dem, der har mindst i forvejen, også blive ramt hårdest af de stigende priser. Men vinterhjælp er for alle, og ikke kun for udsatte, understreger han.