Enlig mors nødråb: - Jeg mangler penge til mad

Kære Puk.

Er der overhovedet mulighed for at søge hjælp hos kommunen til mad?

Jeg er mor til tre og på kontanthjælp, jeg er ikkeryger og har en meget høj husleje.

Jeg skammer mig over, ikke at have penge til at kunne forsørge mine børn. Jeg går meget stille med dørene, da jeg er ekstremt bange for at blive indberettet til de sociale myndigheder, hvis nogen finder ud af, hvor galt det står til med min økonomi.

Jeg har flere gange lånt af venner og familie, og min familie har i det hele taget været søde til at komme forbi med en pose mad til os i ny og næ – og min bror har overført penge hver måned – men det er så ydmygende!

Det er min lillebror, der studerer, og som knokler ved siden af sit studie, så jeg kan simpelthen ikke modtage penge fra ham mere.

Jeg har været i banken, men de vil selvfølgelig ikke låne mig en rød reje, når jeg er på kontanthjælp.

Jeg ved godt, at der findes steder, der uddeler gratis mad, men jeg er simpelthen så bange for at gå derhen. For hvad nu hvis nogen ser mig og melder mig til de sociale myndigheder?

Jeg ved heller ikke, om det i virkeligheden er en god idé at søge kommunen om hjælp, hvis de så begynder at se skævt til mig? Men jeg er efterhånden desperat.

Findes der en lov, som man kan søge mad efter på kommunen?

Jeg håber, du kan give mig gode råd, for det gør så ondt ikke at kunne slå til for sine børn.

Hilsen en bange mor

Kære mor

Du lyder skræmt fra vis og sans for de sociale myndigheder. Jeg tænker, du har nogle oplevelser med dig, som gør, at du føler dig udsat.

Desværre er der rigtig mange, der har det som dig, og det er noget skidt – mange af de familier, der har mest brug for hjælp, holder sig jo væk og undgår helt myndighederne og mister dermed den hjælp, der måske er at hente.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Det er ikke muligt at søge økonomisk støtte til mad. Men der er en bestemmelse om at kunne søge økonomisk støtte til enkeltudgifter efter paragraf 81 i aktivloven, når man er på kontanthjælp.

Men her gælder, at udgiften skal være uforudset – og da man jo godt ved, at man skal have mad, så er denne udgift jo forudset. Derfor vil man få afslag.

I ’gamle dage’ kunne man få madkuponer, men det er godt nok lang tid siden, at jeg har hørt om nogle, der har fået det hos en kommune.

Jeg vil råde dig til at få nogen til at gennemgå dit budget hos den gratis gældsrådgivning – du finder flere links nederst på siden.

De kan også hjælpe dig med at se, om du har muligheder for at kunne søge yderligere støtte for eksempel til særlig høje boligudgifter efter paragraf 34 i lov om aktiv socialpolitik – eller om du måske kan få hjælp til at søge nogle legater. Der er flere muligheder ved budgetgennemgang med en rådgiver.

Og få din bror til at hente maden i maduddelingerne, så behøver du ikke selv at gå derned. Jeg er sikker på, at din trofaste lillebror nok kan klare den. Derudover er der også Wefood-butikker, hvor du kan købe billig mad og fryse ned til senere brug.

Jeg ved godt, at det at leve for småpenge og at planlægge sig ud af en hverdag, hvor midlerne er små, kræver et kæmpe mentalt overskud. Men hvis du har overskuddet, så kan du komme langt på genbrug og planlægning. Men det er ikke nemt.

De bedste hilsner Puk