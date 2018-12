Enlig socialarbejder død af kræft: Efterlader 71 millioner kroner til udsatte børn

Da Alan Naiman, en 63-årig socialarbejder i Washington, døde i januar, kom det bag på alle hans venner, at han efterlod sig en formue på svimlende 71 millioner kroner til forskellige organisationer, der hjælper dårligt stillede børn.

Det skriver blandt andre USA Today og nyhedsbureauet AP.

Manden var nemlig af sin omgangskreds kendt som en sparsommelig mand, der reparerede sine egne sko med tape, jagtede tilbud i det lokale supermarked ved lukketid og primært valgte fastfood-restauranter, når han inviterede vennerne på frokost.

Den 63-årige mand, der kommer fra Seattle, blev aldrig gift eller fik børn. Men han elskede børn, fortæller hans venner, der så, hvordan han i mange år havde arbejdet hårdt og somme tider taget ekstra jobs. Men han brugte sjældent penge på sig selv.

Foruden børn havde Alan Naiman en stor kærlighed til biler. Men han kørte altid selv rundt i gamle, slidte biler. Foto: AP

En af hans tætte venner - Susan Madsen - gætter på, at Alan Naiman, der værnede meget om sit privatliv, nok havde udviklet sin store kærlighed til børn, fordi han havde en udviklingshæmmet storebror.

- At vokse op med en ældre, handikappet bror farvede ligesom hans måde at se tingene på, siger Susan Madsen til AP.

Skæve arbejdstider og flere jobs ad gangen

Alan Naiman var tidligere bankmand, men i de sidste to årtier af sit liv arbejdede han som socialarbejder og havde ofte vagter på døgnets skæve tidspunkter. Det gav ham en årsløn på, hvad der svarer til omkring 440.000 danske kroner, og nogle gange havde han flere andre jobs oven i.

Pengene sparede han sammen og investerede også flere af dem så godt, at han tjente flere millioner på det gennem årene. Desuden arvede han et millionbeløb fra sine forældre, fortæller Shashi Karan, som har kendt socialarbejderen siden hans tidligere karriere i finansverdenen.

Nogle afd den 63-åriges efterladte millioner gik til organisationen Treehouse, som hjælper børn i plejesystemet. Foto: AP

Vennerne fortæller desuden, hvordan Alan Naiman var henrykt, da han blev gammel nok til at få seniorrabatter i forretningerne. Han elskede desuden biler, men kørte altid selv rundt i gamle, slidte køretøjer.

- Jeg ved ikke, om han var ensom. Jeg tror, han var en enspænder, siger Shashi Karan.

Hjælper babyer med misbruger-mødre

Af de 71 millioner kroner donerede Alan Naiman blandt andet 16 millioner til den private organisation Pediatric Interim Care Center, som hjælper babyer født af mødre med stofmisbrug.

- Vi havde aldrig kunnet forestille os, at sådan noget ville ske for os. Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne have mødt ham. Jeg ville gerne have haft, at han kunne se de babyer, han beskytter, siger organisationens stifter, Barbara Drennen.

Hun fortæller, at nogle af pengene indtil videre er gået til at betale gæld af og til at købe en bil, der skal gøre det nemmere at transportere de omkring 200 nyfødte, de hvert år tager imod fra nærliggende hospitaler.

