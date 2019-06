Enorm ildkugle skaber frygt: 'Er det atomvåben?'

En kæmpestor ildkugle kunne tidligt fredag morgen ses over millionbyen Philadelphia i Pennsylvania, USA

Nattehimlen over millionbyen Philadelphia i USA blev natten til fredag oplyst af en enorm ildkugle - til stor forundring og for nogles vedkommende frygt hos byens 1,5 millioner indbyggere.

Det skriver New York Times.

På Twitter er flere brugere svært bekymrede over ildkuglen.

'Er det atomvåben,' spørger en bruger, der kalder sig Jordann1987.

'Forestil jer at få besked på at gå i dækning, mens et eller andet slipper ud fra raffinaderiet og brænder i nærområdet. Jeg ville pakke mine kæledyr og køre så langt væk, jeg kunne,' skriver MarkHen070393.

Ligeledes spekulerer en række Twitter-brugere i, om der er tale om en konflikt mellem USA og Iran.

Men der var hverken tale om atomkrig eller en USA-Iran-konflikt.

Derimod viste det sig, at ildkuglen var en eksplosion på et olieraffinaderi i den sydvestlige del af byen. Og selvom eksplosionen skete i Philadelphia i Pennsylvania, kunne rystelserne mærkes i huse i nabostaten New Jersey.

Ingen tilskadekomne

Eksplosionen skete, efter der omkring klokken fire fredag morgen var gået ild i en beholder med butan - en farveløs gas, der er ekstremt brandfarlig.

Efter eksplosionen måtte brandvæsnet rykke talstærkt ud for at slukke branden, der fortsatte med at lyse op på himlen, til solen stod op.

På mirakuløs vis kom ingen dog til skade ved den store eksplosion. Ifølge brandvæsnet i Philadelphia havde en ansat på olieraffinaderiet klaget over smerter i brystet, men det var ikke så alvorligt, at den ansatte skulle forbi et hospital.

Efter branden har de lokale myndigheder taget luftprøver i området, og der er ifølge brandvæsnet 'ingen opdagelser, der kan udgøre en fare for det omgivende samfund på nuværende tidspunkt'.