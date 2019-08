Enorm rækkevidde og atom-potentiale: Putin afprøver nyt missil

Det nye missil, der kan bære atomsprænghoveder, er blevet afprøvet under øvelse i Det Sorte Hav

Den russiske flåde i Sortehavet affyrede torsdag et nyt krydsermissil med en rækkevidde på 1900 kilometer. Det skriver blandt andet Metro og Sputnik News.

Missilet, der går under navnet Kalibr, er angiveligt beregnet til ildkamp mod andre flådefartøjer. Ifølge Metro kan det dog også opgraderes med atomsprænghoveder, hvilket ville gøre det i stand til at ramme mål som for eksempelvis byer på næsten 2000 kilometers afstand.

'Missilet blev affyret mod et mod en stor skydeskive, der imiterede en potentielt fjendtligt skib, som lå 40 sømil fra affyringsstedet. Målet blev ramt med succes, og det blev filmet af ubemandede kameraer i luften', lyder det i en udtalelse fra det russiske forsvarsministerium.

Rusland afprøver med jævne mellemrum nye våben. Her bliver den lydløse kamikaze-drone KYB afprøvet. Video: Kalashnikov Media

Putins nyeste våben: Lydløs kamikaze-drone