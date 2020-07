Enormt datanedbrud hos Q-Park

Et enormt, landsdækkende datanedbrud har ramt parkeringsselskabet Q-Park, der driver p-huse landet over.

Bilister med biler kan simpelthen ikke komme ud.

- Vi har beklageligvis et datanedbrud på hele vores netværk. Det hele er gået ned, så det sidder vi og kæmper med nu, siger Alex Pedersen administerende direktør i Q-Park til Ekstra Bladet.

Hvilken konsekvens har det?

- Det betyder, at vi bliver nødt til at lukke folk ud, hvis de ikke kan debitere. Men lige nu er jeg ved at skabe mig et overblik, da det er sket for ikke så længe siden.

Og hos selskabet har man hørt fra kunderne, at den er helt gal.

- På vores call-center kan vi høre, at det skaber kæmpe problemer rundt om i landet, siger direktøren videre.

- Jeg venter hvert øjeblik på at få et opkaldt, hvor jeg får at vide, at det er løst. Men lige nu har jeg ikke nogen tidshorisont.

Man ved endnu ikke, hvad der har været skyld i nedbruddet.

Alene i København har Q-Park 20 forskellige p-anlæg ifølge selskabets hjemmeside.

Opdateres ...