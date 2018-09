Enormt kold morgen: Her kom sæsonens første nattefrost

I sidste uge kom årets (foreløbig) sidste sommerdag med over 25 grader. I dag fik vi sæsonens første nattefrost med temperaturer på eller under frysepunktet.

Det er de barske realiteter, og efteråret må i den grad siges at have ramt Danmark for fuld udblæsning.

- Når man har bevæget sig ud på de tidlige morgentimer har det nok for første gang føltes rigtig koldt. Tidligt i morges lå temperaturen mange steder mellem 1 og 6 grader, siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Koldest blev det omkring Billund, hvor DMI har målt en temperatur lige omkring nul grader. Temperaturen er målt i to meters højde, hvorfor der i græshøjde formentlig har været frostvejr.

Og det koldere vejr ser ud til at være tilbage for bestandig.

- Hvis man kigger på de næste dage, kommer vi faktisk til at stige lidt i temperatur onsdag og torsdag, hvor vi måske kan få op til 19 grader torsdag, men så går det altså også igen ned ad bakke, siger Lars Henriksen.

Koldt - men ikke frost

Det ser dog foreløbig ud til, at der ikke lige er nattefrost i udsigt de første dage.

- Der kommer til at være mere vind, så det betyder, at nattemperaturerne ikke vil være så lave. Det vi oplevede i nat var, at det var klart vejr, og der var ikke så meget vind. Og så har vi denne her kolde luftmasse over os, som betyder at temperaturen er faldet kraftigt i hvert fald i Jylland flere steder, siger meteorologen.

Efter den kolde start på tirsdagen, vil store dele af landet få en del sol især i starten af dagen.

- Efterhånden som dagen skrider frem, er der en tendens til, at der kommer flere og flere skyer, dels nogen vestfra, og dels nogen der vokser op, fordi der kommer noget solopvarmning, forklarer Lars Henriksen.

Temperaturerne tirsdag vil ende på omkring 12-15 grader med en let til frisk vind, som i Nord- og Nordvestjylland kan blive op til hård.