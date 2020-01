Ensom mand begravet: En kat var den eneste gæst

Da en ensom mand skulle bisættes og begraves i Stockholm i Sverige, dukkede der hverken familie eller venner op til bisættelsen i Hoppets Kapel på Skogskyrkagården i Stockholm.

Ud over præsten, organisten og bedemandsfirmaet var der dog et enkelt væsen, der ønskede at sige et sidste farvel til den ensomme mand. En rød kat havde nemlig placeret sig på en bænk i kapellet, og her lå den under det meste af bisættelsen.

Det skriver flere medier, heriblandt Expressen og Dagens Nyheter

- Det var helt magisk. Vi græd alle sammen, fortæller Maria Nestorzon fra bedemandsfirmaet Funeral Begravningsbyrå.

Den røde kat ligger her og slænger sig på en bænk under den ensomme mands bisættelse. Foto: Maria Nestorzon

Den rørende historie fandt faktisk sted helt tilbage i starten af 2010. Men nu er den blevet aktuel igen, fordi præsten Katarina Wolf i sidste uge skrev et læserbrev til Dagens Nyheter, hvor hun genopfrisker den usædvanlige begivenhed og blandt andet skriver følgende:

'For nogle år siden begravede jeg en mand, der savnede både familiemedlemmer og venner. Det eneste, jeg vidste om manden, var, at han elskede dyr. Personalet på det hjem, hvor han havde boet, forklarede, at væggene i hans værelse var fyldt med billeder af alle mulige slags dyr.'

Maria Nestorzon fra bedemandsfirmaet Funeral Begravningsbyrå fortæller i dag til Expressen, at hun tydeligt mindes bisættelsen.

- Det er altid sørgeligt, når der ikke dukker nogen op til en bisættelse. Man venter på, at en nabo eller en god ven skal dukke op. Men i det her tilfælde dukkede ingen op.

Ude foran kapellet fik Maria Nestorzon imidlertid øje på en kat, der sad på en af de bænke, hvor familiemedlemmer og venner plejer at slå sig ned lige inden bisættelsen.

Katten gik rundt om kisten

- For mig og præsten føltes det herefter helt naturligt at åbne dørene ind til kapellet, og herefter gik katten med selvsikre skridt ind i kapellet, hvor den blev under hele ceremonien. Det var fuldstændig magisk. Vi græd alle tre. Jeg, præsten og organisten, fortæller Maria Nestorzon.

I læserbrevet til Dagens Nyheter skriver præsten Katarina Wolf også, at katten først lagde sig under alteret, før den efterfølgende gik langsomt rundt om hele kisten. Herefter fandt den en plads på en bænk i kapellet.

Da ceremonien var overstået, blev kapellets døre åbnet igen, og så forsvandt katten lige så hurtigt, som den var kommet.

- Det føltes næsten lidt mystisk. Men vi ved, at de ved andre tilfælde er dukket op på Skogskyrkogården.

Præsten Katarina Wolf afslutter i øvrigt sit læserbrev således:

'Når jeg begraver et ensomt menneske, plejer jeg at anstrenge mig lidt ekstra. Men denne her gang fik jeg hjælp til at gøre det.'

