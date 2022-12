Entreprenør køber kriseramt storcenter

For 50 år siden var det Danmarks mest moderne center. Siden er det gået i en helt anden retning.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan to ud af tre butikker stod tomme i City Vest ved Brabrand i Aarhus. Det skal der nu laves om på, da City Vest har fået nye ejere.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Danske Shoppingcentre har nu afhændet det kriseramte storcenter til entreprenør-koncernen A. Enggaard A/S. Entreprenør-konceren har investeret tungt i det nye Gellerup i form af boliger og erhverv, mens de nu altså har tilføjet et storcenter til deres portefølje.

E. Engaard har længe set sig lune på storcenteret, og selvom forhandlingerne angiveligt har stået på længe, har entreprenøren ikke en færdig køreplan for storcenterets fremtid.

Annonce:

Det skyldes, at entreprenøren ville vente indtil handlen var klappet af, så de derfor kan 'forfølge den visionære helhedsplan for hele Gellerup', lyder begrundelsen fra Jens Skinnebach, afdelingsleder hos A. Engaard A/S, over for Stiften.

Storstilet plan

Købet af City Vest er en del af A. Engaards storstilede plan for Gellerup, og virksomheden vil nu forsøge at lægge en plan for, hvordan City Vest kan indgå i den positive udvikling af byen.

Gellerup har den seneste tid været genstand for markant byudvikling, hvor både kontorlandskaber, campus, lejeboliger og erhvervslejemål er skudt op.

A. Enggaard A/S er blandt landets største entreprenørkoncerner. De har hånden på langt størstedelen af projekterne i Gellerup, hvorfor City Vest skal spille en central rolle i forhold til at gøre Gellerup en attraktiv bydel.

Derfor er det naturligvis også en glad afdelingsleder, som Aarhus Stiftstidende har fanget.

Annonce:

- Vi er meget glade for at have indgået en aftale om køb af City Vest, der i kraft af sin placering, butikker og historie rummer et stort potentiale i relation til udviklingen af bydelen, der for alvor tager form og fart i disse år, siger Jens Skinnebach til Aarhus Stiftstidende.

Hos Danske Shoppingcentre er der også jubel at spore efter salget af City Vest. Jesper Faurholdt, adm. direktør i Danske Shoppingcentre, er begejstret for, at det netop er A. Engaard, der overtager centeret.

De har nemlig ifølge direktøren den 'helt rigtige erfaring og visioner for at udvikle lokalområdet', siger han til Aarhus Stiftstidende.

Det fremgår ikke, hvad prisen på grisen har været, men umiddelbart virker det som to tilfredse parter, der har indgået en aftale.