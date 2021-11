Epidemi vokser - fjerde uge i træk med kontakttal på 1,1

For fjerde uge i træk er kontakttallet opgjort til 1,1. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Med et kontakttal på 1,1 svarer det til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre. Med andre ord vil smitten tiltage.

- Det tyder på en epidemi i fortsat vækst. Derfor vigtigt med opbakning til vaccinerne, skriver Heunicke på Twitter.

Kontakttallet er bagudskuende og viser, hvordan tallet så ud for ti dage siden.

Det skyldes blandt andet, at der i beregningen er lagt en tidsforskydning på syv dage ind. Det er den periode, som forventes at gå, fra man bliver smittet, til man testes positiv for coronavirus.

Derudover bruger man ikke smittetallene for de seneste tre dage, da tallene ikke er fuldendte.