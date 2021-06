Epidemien er let stigende: Femte uge med kontakttal på 1,1

For femte uge i træk er kontakttallet 1,1. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Når kontakttallet er på 1,1, vil det sige, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre personer. Dermed er epidemien fortsat let stigende

- Vi holder smitten i skak med vores stærke værktøjer til at bryde smittekæder: Intensiv test, sekventering (analyse af coronaprøver, red.), vacciner, smitteopsporing og målrettede lokale nedlukninger, skriver han.

Kontakttallet - også kendt som smittetrykket - bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se, hvordan coronapandemien udvikler sig i samfundet.

Tallet er bagudskuende, fordi det udregnes ved at se på smittetilfælde, der har fundet sted. Helt præcist er det beregnet ud fra smittesituationen for halvanden uge siden.

Ud over kontakttal kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.

Kontakttallet fortæller til gengæld ikke noget om, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

For eksempel var kontakttallet 1,3 i juli sidste år, hvor der var mellem 10 og 50 bekræftede smittetilfælde om dagen.

Til sammenligning har der de seneste uger været i omegnen af 1000 smittetilfælde om dagen.

I februar nåede smitten det hidtil laveste niveau i år med under 300 smittetilfælde per døgn, men i takt med at samfundet er genåbnet de seneste måneder, er smitten gået op.

Der har dog været langt færre smittetilfælde, end Statens Serum Institut (SSI) forventede.