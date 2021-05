Epidemien er let stigende - kontakttal vokser til 1,1

Coronaepidemien er let stigende i Danmark. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Han peger på, at kontakttallet er beregnet til 1,1. Det svarer til, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre.

Det betyder altså, at epidemien vokser. I sidste uge blev kontakttallet beregnet til 1,0. Her trådte det altså vande.

- (Det, red.) tyder på en let stigende epidemi i Danmark, men det er forventeligt, i takt med at samfundet genåbner.

- På torsdag åbner endnu mere, så lad os huske på de gode råd om afstand, hygiejne og test, så genåbningen sker forsvarligt, skriver Heunicke.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Netop kontakttallet er en af de ting, man skal holde øje med, når man følger de daglige smittetal, mener matematisk epidemiolog Viggo Andreasen.

Natten til tirsdag blev et stort flertal af Folketingets partier enige om næste led i den gradvise genåbning af Danmark.

Som en del af aftalen kan alle elever i folkeskolen vende tilbage på fuld tid fra torsdag. Derudover må indendørs idræt og fitnesscentre åbne for personer over 18 år mod fremvisning af coronapas.

Også spillesteder, teatre og biografer kan genåbne med krav om coronapas og op til 2000 tilskuere i sektioner à 500.

Kontakttallet er bagudskuende, fordi det udregnes ved at se på smittetilfælde, der har fundet sted.

Tallet er beregnet ud fra smittesituationen for halvanden uge siden og bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se på, hvordan smitten udvikler sig i samfundet.

Kontakttallet siger dog ingenting om, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

For eksempel var kontakttallet på 1,3 i starten af juli, hvor der var mellem 10 og 50 smittetilfælde om dagen. Til sammenligning har der i gennemsnit været 730 nye smittetilfælde de seneste to uger.

Ud over kontakttal kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.