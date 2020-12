Er det Danmarks grimmeste juletræ?

Har du holdt juletræ med et 'grimt' træ eller et træ, der på andre måder skiller sig ud? Så send dit billede til os i en mms til 1224 (alm. takst) eller i en mail til 1224@eb.dk.

Et af de helt springende punkter, når det kommer til årets markering af juleaften, er i mange familier at finde det helt perfekte juletræ.

Der må mange ikke desto mindre sande, at naturen ikke er 'perfekt', og man må derfor tage sig til takke med diverse skønhedsfejl, som man efter bedste evne må forsøge at dække med pynt.

Men hos en familie i Lynæs i Nordsjælland synes idealet at være det komplet modsatte.

Her er der nemlig langt fra familiens juletræ til familien McCallisters i Alene Hjemme, og det tager ikke lang tid at tælle antallet af grene på det ikke så fuldvoksne juletræ.

Foto: Kristian Westfall/westfallkom.dk

Fandt en 'julebusk'

Hos familien er man da også godt klar over, at man næppe ville vinde i en skønhedskonkurrence.

- Det startede faktisk for seks år siden, da vi boede på Nørrebro og skulle finde et juletræ 23. december. Og der stødte vi på et helt rundt juletræ, som rettere var en lille busk, og det syntes vi var så sjovt, at vi endte med at købe det. Og så var det tilmed billigere end alle de andre, fortæller træets ejer, Marie Hagemann.

- På en måde blev det en tradition hvert år, at vi gik efter de anderledes juletræer. Efter vi er flyttet til Lynæs har vi en masse små fyrretræ-aflæggere, og så er det bare blevet dem, vi har taget ind, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Familiens træ fra i år fandt vej til Ekstra Bladet, da hendes svoger, Kristian Westfall, lagde et billede af træet på Twitter henvendt til Ekstra Bladet med spørgsmålet om, hvorvidt det er Danmarks grimmeste. Et spørgsmål, vi håber vores læsere vil være med til at opklare ved at sende andre bud på grimme træer ind.

'Ikke grimt'

Marie Hagemann fortæller, at hele familien er med på ideen, og hendes døtre, der nu er 10 og 13, går også højt op i, at de har så grimt et juletræ.

- Vores træ sidste år havde slet ikke nogen grene på den ene side. Men jeg synes faktisk ikke det er grimt, det er på en måde smukt, og der er da også en masse pynt på. Jeg kan godt lide, at det er lidt anderledes, siger hun.

Hun fortæller, at hun kommer fra et hjem, hvor hendes mor altid gik højt op i julen og i at have det perfekte juletræ.

- Der var et år, hvor min søster og jeg havde pyntet juletræet så grimt, vi overhovedet kunne, og det grinede både vi og min mor meget af. Men alligevel havde min mor så været oppe i løbet af natten for at flytte pynten, så det blev flot, griner hun.

- Men jeg kan huske, at vi havde meget sjov ud af det der grimme træ.

Ingen vej tilbage

Hun fortæller, at der er et enkelt træ tilbage i haven, hvorfor jagten på de grimme juletræer bliver lidt længere om to år.

- Vi må ud til en juletræsforhandler, som kan finde nogle sjove træer til os. For nu kan vi ikke gå tilbage, nu er det ligesom blevet en tradition, siger hun.

Har du holdt juletræ med et 'grimt' træ eller et træ, der på andre måder skiller sig ud? Så send dit billede til os i en mms til 1224 (alm. takst) eller i en mail til 1224@eb.dk.