Er det dig? Danske Spil efterlyser tre millionærer

Har du spillet Lotto eller Eurojackpot i weekenden?

Så er du måske blevet millionær. Danske Spil efterlyser nemlig tre vindere, som endnu ikke har meldt sig efter weekendens trækninger.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Den første vinder blev fundet fredag aften ved trækningen i Eurojackpot. Vedkommende havde fem rigtige, hvilket udløser en tredjeplads og en gevinst på 1.360.495 kroner.

Kuponen blev købt ved sandwich-baren Kvix i Thisted.

To har vundet en million

De to andre millionærer blev trukket lørdag ved en ekstratrækning kaldet millionærchancen. Heller ikke de to, som hver har vundet en million kroner, har endnu givet sig til kende. Kuponerne blev købt i henholdsvis Kvickly i Taastrup og Føtex i Faaborg.

Danske Spil opfordrer alle, som har spillet enten Lotto eller Eurojackpot i weekenden, til lige at kaste et ekstra blik på deres kupon.

Annonce:

'Indtil videre har Danske Spil ikke hørt fra vinderne, men der skal lyde et stort tillykke til de tre nyslåede millionærer,' lyder det i pressemeddelelsen.

Du kan læse vindertallene i nedenstående boks.

Hvis du vil optimere dine chancer for at vinde den store lottogevinst, så læs med her. Er du derimod nervøs for, at du spiller på de samme tal som alle andre, så kan du se rækkerne du IKKE skal spille på her.