Er det her drømmejobbet? Pas en ø og tjen 850.000 kroner årligt

The East Brother Lighthouse midt i Californiens San Pablo-bugt, søger lige nu to personer til at tage sig af fyrtårnet, der også fungerer som kro

Har du lyst til at slippe for hverdagens stress og jag, men ønsker du ikke at opgive din årsløn, så er muligheden måske her.

Drømmejobbet kan ligge i midten af Californiens bugt San Pablo Bay, hvor fyrtårnet East Brother Light Station, der er placeret på en lille ø, og som også fungerer som en kro, søger nyt personale fra april måned.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt Sfchronicle og CNN.

Det nuværende par, Che Rodgers og Jillian Meeker, er klar til at give nøglerne til fyrtårnet, der åbnede tilbage i 1874, videre til et andet par - eller de rette to personer. Men ansøgerne skal være indstillet på, at gøre alt, hvad der kræves for at drive øen, selv - inklusiv at sejle gæster ud til den lille ø.

Jobbet kræver særlige kvalifikationer

Kroen er åben fire gange om ugen, ligesom der også er en række specielle begivenheder fra tid til anden. De to arvtagere vil blive belønnet med 130.000 dollars (848.000 danske kroner) om året.

Men inden du sender din ansøgning afsted, så er det en god idé at tjekke op på nogle ret specifikke krav.

Ansøgere skal nemlig have tidligere erfaring med at forplejning af gæster og erfaring med at sejle. Det er desværre ikke nok at være fascineret af den romantiske ide om at leve på en lille ø.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tom Butt fortæller, at der allerede har været henvendelser fra lande rundt om i verden. Men han understreger, at det kræver den rigtige arbejdstilladelse at passe øen.

Derudover skal du blandt andet bruge en tilladelse fra den amerikanske kystvagt til at sejle turistbåde.

- Desværre er der mange mennesker, som sender os en ansøgning, der tror, at de forholdsvis enkelt kan skaffe sådan en tilladelse, lidt ligesom når man tager et kørekort. Så simpelt er det ikke. Hvis du ikke allerede har en tilladelse, så får du ikke en, fortæller den lokale borgmester Tom Butt, der samtidig er leder for den organisation, der driver øen.

Deler indkomsten

Indkomsten for at passe øen deles i to, men hvis man er god til at holde stedet i gang, så kan lønnes sagtens stige, fortæller Tom Butt:

- Hvis de arbejder hårdt, effektivt og sørger for, at der er gæster i kroen, så er der potentiale for en større indkomst. over de seneste år har kroværternes indtægt ligge omkring 130.000 dollars, siger han ifølge CNN.

Hvis du opfylder kravene, og synes jobbet lyder spændene, så kan du tjekke deres facebook-side ud for mere information.

Se også: Drømmejob: Tilbyder 650 kroner i timen for at lege med hundehvalpe

Se også: Nu er drømmejobbet ledigt: Få penge for at spise pizza hver uge

Se også: Drømmejob? Carlsberg vil give dig 100.000 for at drikke øl