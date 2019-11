Er det her verdens smukkeste pige?

En britisk børnemodel går netop nu viralt, fordi flere sammenligner den søde otte-årige pige med Thylane Blondeau, der for snart ti år siden blev døbt 'verdens smukkeste pige', efter et billede af hende ramte nettet.

Det er dette billede af Thylane, flere har sammenlignet Kya med. I dag arbejder Thylane som model og har netop vundet prisen som 'årets model'. Foto: Privat

Kya-Shae Walker fra Bristol har allerede skaffet sig tusinde følgere på det sociale medie Instagram, hvor hendes mor lægger billeder ud af hendes blomstrende karriere.

Den unge pige er halvt engelsk og halvt fra Caribbean, og hun har været model i flere år.

Elsker opmærksomheden

Til den britiske avis Daily Mail har moderen Claudia Riggs udtalt, at pigen er blevet sammenlignet med den smukke Thylane Blondeau af både familie og fremmede.

- Og ja, de har da et ret ens look. Vi er alle meget stolte af hende, og jeg tror Kya faktisk er rigtig glad for al den opmærksomhed, hun får lige nu, fortalte moderen.

Ifølge den otte-åriges mor elsker barnet at være foran kameraet og være model.

- Det har virkelig givet hende meget selvtillid, og jeg elsker at se den selvtillid i hende. Vi har endnu ikke rejst for hendes karriere, men det ved jeg, er hendes store drøm at gøre, fortæller hun.

Claudia fortæller til mediet, at hendes datter ikke ligner en typisk 'mixed race' som sin bror, men at datteren er stolt af sit ophav og sine unikke træk.

Meget stolte af datteren

Faderen til den lille pige er ifølge moderen også meget stolt og støttende af datteren.

- Hun er faktisk lidt en 'drenge-pige', og hun elsker at spille fodbold. Hun har sagt, at hun helst vil være model eller fodboldspiller, når hun bliver voksen.

Moderen har indtil videre kun rosende ord til overs for industrien af børne-modeller, og fortæller at det har været en rigtig positiv oplevelse.

- De er blevet som en ekstra del af vores egen familie.

Hun lader dog også forstå, at hvis datteren ikke gider modelkarrieren længere på et tidspunkt, er det helt i orden.

- Vi ville bare stoppe, hvis hun ikke ville mere. Men jeg er helt sikker på, at det har haft en positiv indflydelse på Kya, at hun har fået lov til at være model, og at hun er blevet anerkendt for sit unikke look, og jeg tror, at når hun bliver ældre, vil hun fortsætte.