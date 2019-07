Er det verdens 'smukkeste' ged?

En pæn og nydelig ged er blevet et hit i sit hjemland, da dens ejer, 21-årige Ahmad Fadzir, tog et billede af den, og lagde det på Facebook. Nu har malaysisk tv lavet et indslag om den, hvor de tager en snak med ejeren.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail.

Hvalp med bizarre pletter vækker opsigt

Geden Cute Kid Ramos, som til dagligt bliver kaldt Ramos, bedriver sin tid på en malaysisk gård nær byen Kuala Krai. Og det lå slet ikke i kortene, at den skulle blive en vaskeægte kendis.

Ahmad Fadzir købte geden, da han så den på marked. Han var nemlig på jagt efter geder, der kunne producere mere gedemælk, som han kunne lave en fortjeneste på.

Men hjemme på gården oplevede Ahmad Fadzir gentagne gange, at når han hev et kamera frem, så var den altid klar på et billede. Så han valgte at tage et billede af den.

Han havde dog ikke forventet, at det ville gå viralt på de sociale medier.

- Jeg havde slet ikke regnet med det. Jeg har 17 geder, men denne her (Ramos, red) ser godt ud og har flot hår. Den smiler endda, når jeg tager billeder af den, fortæller Ahmad Fadzir til tv-stationen.

I skrivende stund har billedet af geden fået over 300 likes og mange hundrede kommentarer.

Se også: Stakkels Elliot nyser hele tiden: Ingen vil have ham

Nu hvor geden får meget opmærksom, har han fået flere tilbud om at sælge den.

- Jeg afviser høfligt de mange tilbud, siger han.