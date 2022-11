Trefor Vand A/S har lukket for nogle af deres kunder

Onsdag aften oplyser Trefor Vand A/S, at de har lukket for vandforsyningen i dele af Vejle grundet 'brud'.

Det oplyser forsyningsselskabet på Twitter og på deres hjemmeside.

'Vi har 568 afbrudte kunder, og forventer normal forsyning omkring klokken 23.50', står der i tweetet.

Der er montører på stedet, og de kunder, der er ramt, er orienteret.

'Vi beklager generne ved afbrydelsen'.