Er han den dårligste svindler nogensinde?

En britisk bilist kom ud for en mærkværdig oplevelse, da han 1. november var på vej til arbejde i bil tidligt om morgenen.

Manden kørte sammen med en kollega gennem byen Sutton-in-Ashfield, da de så en mand stavre ud på vejen foran dem.

- Jeg kørte ned ad vejen og så bilen foran bremse, så jeg sænkede farten. Da jeg så ham ude på vejen, stoppede jeg dog helt - jeg troede han var fuld, fortæller den 49-årige computertekniker, der har valgt at være anonym, til Caters News.

De to kollegaer blev ganske forbavsede, da de så manden kaste sig selv mod bilens kølerhjelm, for derefter langsomt at falde ned på jorden og spille bevidstløs.

Endnu mere bizart blev det, da to sikkerhedsvagter dukkede op, hev manden væk fra vejen og vinkede til bilisterne, at de godt kunne kør videre.

- Han satte begge sine hænder på kølerhjelmen og gled langsomt ned på jorden, fortæller den 49-årige, der mener han blev udsat for et dårligt forsøg på svindel.

- Det var helt sikkert et forsøg på at opnå en eller anden form for kompensation, han prøvede en slags svindel, men det gik ikke så godt.

Manden i klippet ovenfor er ikke den første, der har kastet sig foran en bil i et forsøg på svindel. Her ses en russisk kvinde i et lige så elendigt forsøg. Video: ViralHog.

De to kollegaer grinede efterfølgende af den underlige situation, men efterfølgende er det gået op for dem hvor alvorligt det kunne have udviklet sig.

Situationen udspillede sig nemlig foran det psykiatriske hospital Millbrook Mental Health Unit, og de mistænker at manden var en patient.

- Først var det ret sjovt, fordi det var så latterligt, men da jeg kom på arbejde og så optagelsen igennem, indså jeg, at det kunne være gået meget værre.

- Han kunne have smadret min bil eller hvad som helst, lyder det.

En talsperson for Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust, der administrerer Millbrook Mental Health Unit, har afvist at kommentere optagelserne.