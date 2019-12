Er hun verdens smukkeste kvinde?

Lørdag aften samledes en bunke af klodens smukkeste kvinder i dysten om at vinde titlen som verdens smukkeste kvinde.

Og vinderen blev Toni-Ann Singh fra Jamaica, der tryllebandt salen, da hun sang Whitney Houstons klassisker 'I Have Nothing'.

I alt var 110 kvinder med i konkurrencen, men i sidste ende endte jamaicaneren med at tage titlen med hjem til øen, der også gav verden Bob Marley og løbefænomenet Usain Bolt.

I finalen var hun oppe imod skønheder fra Nigeria, Brasilien, Indien og Frankrig.

Det er ikke første gang, at Jamaica kan bryste sig af at have 'Miss World'-titlen. Hele tre gange tidligere har ø-nationen vundet den prestigefyldte titel. I 1963 vandt Carole Crawford titlen, mens Cindy Breakspeare tog den til ø-nationen i 1976 og senest i 1993, hvor Lisa Hanna vandt.

Toni-Ann Singh fra Jamaica blev Miss World 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Opfordret af tidligere vinder

Det lå ellers ikke i kortene, at den 23-årige skønhed skulle vinde titlen. Det var ikke før, at den tidligere Miss Jamaica-vinder Terri-Karelle Reid opfordrede hende til at deltage. Hun mødte hende til en skønhedskonkurrence for kvinder i Florida og det caribiske øhav.

- Terri var en af dommerne, og hun spurgte mig, om jeg ikke ville deltage i Miss Jamaica World, og så besluttede jeg at give det en chance, har Toni-Ann Singh fortalt til Jamaica Observer.

Udover at stille op for sin nation til skønhedskonkurrence, stiller hun også velvilligt op for kvinders rettigheder. Hun har en uddannelse i kvindelige studier fra Florida State University.