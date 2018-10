Erdogan græder salte tårer: Derfor vinder han på brutalt drab

Saudiarabiske embedsmænd planlagde drabet på journalisten Jamal Khashoggi flere dage inden hans død, siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i en tale til parlamentet.

Khashoggi forsvandt under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul 2. oktober. Saudi-Arabien benægtede i første omgang, at der var sket ham noget.

Efterfølgende er det blevet forklaret, at journalisten mistede livet under en nævekamp.

Erdogan påpeger, at et hold på 15 saudiarabiske embedsmænd gik ind på konsulatet den dag, drabet fandt sted.

Men dagen inden skal tre personer også med relation til sagen være landet i Istanbul. De tog angiveligt ud og udforskede en skov, der ligger 90 kilometer væk syd for byen.

18 saudiarabiske personer skal være arresteret i Saudi-Arabien.

Ifølge journalist og Tyrkiet-kender Deniz Serinci, der følger den politiske udvikling i landet tæt, var Erdogans tale interessant på flere områder.

Især fordi Tyrkiets stærke leder på flere områder skærpede tonen over for rivalen Saudi-Arabien.

- Erdogan gav et billede af, at drabet var nøje planlagt. Han fortalte, at der var flere generaler blandt de 15 efterretningsfolk, der gik ind på konsulatet den dag, drabet blev udført. Alligevel giver han ikke ikke direkte kronprinsen skylden for at være hjernen bag mordet, siger Deniz Serinci.

- Men publikum står alligevel tilbage med opfattelsen af, at det var kronprinsen der stod bag.

Deniz Serinci påpeger, at Tyrkiet i årevis har konkurreret med Saudi-Arabien om at blive regionens toneangivne sunnimuslimske stormagt.

PORTRÆT: Fra saudiarabisk insider til åben kritiker Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi blev 59 år. Ifølge saudiarabiske myndigheder døde han under en slåskamp på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul den 2. oktober - 11 dage før sin 60-års fødselsdag. Khashoggi gik fra at være helt tæt på den saudiarabiske kongefamilie til at være en udtalt kritiker af den ultrakonservative regering i kongeriget på Den Arabiske Halvø. I sin sidste klumme i The Washington Post plæderede Khashoggi for større ytringsfrihed i Mellemøsten. - Den arabiske verden har fået sig sit eget jerntæppe - ikke på grund af ydre fjender, men fordi indre kræfter kappes om magten, skrev han. - Den arabiske verden har brug for en moderne udgave af de gamle, transnationale medier, så borgerne kan blive informeret om det, der sker i verden. Hvad der er endnu vigtigere er, at vi bliver nødt til at skabe en platform for de arabiske stemmer. Nu er Jamal Khashoggis stemme gjort tavs for evigt. Den saudiarabiske journalist, der forsvandt, efter han gik ind på konsulatet i Istanbul, gik i eksil i USA i 2017 som følge af uoverensstemmelser med Saudi-Arabiens magtfulde kronprins, Mohammed bin Salman. Khashoggi kom fra en prominent saudiarabisk familie med tyrkisk oprindelse. Hans bedstefar, Mohammed Khashoggi, var Saudi-Arabiens grundlægger kong Abdul Aziz al-Sauds personlige læge. Hans onkel var den berygtede våbenhandler Adnan Khashoggi. Jamal Khashoggi kunne tilskrives mange modstridende beskrivelser: En ven af en ung Osama bin Laden, en tilhænger af Det Muslimske Broderskab, en ven af den saudiarabiske kongefamilie, en kritiker af det saudiarabiske styre og liberal. Efter han dimitterede fra Indiana State University i 1982, begyndte han at arbejde for saudiarabiske dagblade, herunder Saudi Gazette og Al-Sharq al-Awsat. Da han blev sendt til Afghanistan for at dække konflikten i landet, spredtes et billede af ham med et maskingevær og iført afghansk tøj. Khashoggi kæmpede ikke i Afghanistan, men sympatiserede med mujahedinerne under krigen i 1980'erne mod Sovjetunionens besættelse af landet. Han var kendt for at være tiltrukket af Det Muslimske Broderskabs politik om at forsøge at slette resterne af vestlig kolonialisme fra den arabiske verden. Det var netop denne vision, der bragte ham tættere på en ung Osama bin Laden, der senere grundlagde den militante organisation al-Qaeda. Som ung journalist interviewede Khashoggi Osama bin Laden flere gange, hvilket gav ham international opmærksomhed. Senere i 1990'erne trak Khashoggi sig dog væk fra manden, som opfordrede til angreb mod Vesten. Jamal Khashoggi blev født i den hellige by Medina 13. oktober 1958 og brugte sin ungdom på at studere islamisk ideologi og omfavnede liberale idéer. Saudiarabiske myndigheder begyndte dog at se Khashoggi som værende for progressiv. Presset fra myndighederne førte til, at han i 2003 måtte trække sig som chefredaktør for den saudiarabiske avis Al Watan efter kun 54 dage i jobbet. Over årene fungerede han som rådgiver for både embedsfolk i Washington og Riyadh, blandt andre for prins Turki bin Faisal, der stod i spidsen for Saudi-Arabiens efterretningstjeneste i mere end 20 år. Da Turki bin Faisal blev udnævnt til ambassadør i Washington i 2005, rejste Khashoggi med ham. I 2007 vendte Khashoggi tilbage til avisen Al Watan. Men tre år senere blev han fyret. Ifølge Khashoggis hjemmeside skete det som følge af hans 'redaktionelle stil, som rykker grænserne for diskussion og debat inden for det saudiarabiske samfund'. Khashoggi flygtede fra Saudi-Arabien i september 2017, blot få måneder efter at Mohammed bin Salman var kommet til magten. Kilde: ritzau Vis mere Luk

Kameraer fjernet

I sin tale oplyste Erdogan også, at konsulatets kameraer ifølge den tyrkiske efterforskning blev fjernet forud for drabet.

En video, hvor Khashoggi går ind på konsulatet, er gået verden rundt. Men den tyrkiske præsident påpeger, at der ikke er nogen video af, at journalisten kommer ud igen.

Præsidenten stiller også fra talerstolen spørgsmål ved, hvordan det kan være, at Khashoggis lig endnu ikke er blevet fundet.

Han understreger, at alle sten skal vendes i efterforskningen af drabet på journalisten.

OVERBLIK: Sagen om den forsvundne journalist * Den saudiarabiske journalist, kommentator og systemkritiker Jamal Khashoggi forsvinder 2. oktober efter et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. * Optagelser fra overvågningskameraer offentliggjort af tyrkiske medier viser Khashoggis ankomst til bygningen og senere en sort varebil, der forlader konsulatet. De saudiarabiske myndigheder har afvist at levere optagelser, der viser, at journalisten har forladt konsulatet. * Tyrkiske medier har også vist billeder af det, der skulle være 15 saudiarabiske efterretningsagenter, der lander i Istanbul aftenen før Khashoggis forsvinden, og som alle forlader landet igen dagen efter. * Saudi-Arabien har tidligere afvist enhver anklage om, at man skulle have dræbt den systemkritiske journalist. * Natten mellem den 15. og 16. oktober får tyrkiske efterforskere adgang til konsulatet. Efter otte timers jagt efter spor forlader efterforskerne stedet. De tager blandt andet jord fra konsulatets have med sig. * Anonyme embedsmænd i den tyrkiske regering fortæller ifølge nyhedsbureauet AP, at der på konsulatet er fundet spor efter drab og partering af Jamal Khashoggi. * 18. oktober siger den amerikanske præsident, Donald Trump, at det ser ud til, at Jamal Khashoggi er blevet dræbt. Det er første gang, at Trump anerkender, at journalisten kan være blevet dræbt. * Det sker, efter at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har været i Saudi-Arabien og Tyrkiet for at høre begge lande om sagen. * Sent om aftenen fredag 19. oktober bekræfter Saudi-Arabien, at Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Ifølge en offentlig anklager var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død. * 18 personer er indtil videre anholdt i sagen, oplyser Saudi-Arabien. Kilder: New York Times, AP, Reuters, Al-Jazeera. Vis mere Luk

Drømmescenarie for Erdogan

Ifølge Deniz Serinci vil Erdogan nu forsøge at udnytte mordet på Jamal Khashoggi til at udbygge sin egen magt og underminere hans saudiske konkurrent kronprins Mohamed bin Salmans ditto.

- Erdogan ser drabet på Jamal Khashoggi som en mulighed for at positionerer sig positivt over for sine konkurrenter i Saudi-Arabien. Erdogan bekymrer sig formentlig ikke særligt meget for en dræbt journalist. Han er selv en af de ledere i verden, der er skyld i, at flest journalister ikke længere kan udtrykke sig frit, forklarer Deniz Serinci.

I talen understreger Erdogan, at han ikke stiller sig tilfreds med, at Saudi-Arabien bebrejder nogle af kongedømmets efterretningsagenter for drabet.

Præsidenten opfordrer desuden til, at der bliver etableret en uafhængig undersøgelseskommission, der kan granske tingene.

Erdogan i rollen som Spørge-Jørgen

Forud for sin optræden i parlamentet havde Erdogan-lejren proklameret, at verden ville få 'den nøgne sandhed' om, hvad der skete med Jamal Khashoggi, efter at han trådte ind på det saudiske konsulat i Istanbul.

Men efter talen står både tyrkerne og resten af omverdenen tilbage med en række spørgsmål. Spørgsmål som Erdogan ikke besvarede i talen, men i stedet sendte direkte videre til Saudi-Arabien:

- Hvorfor var de saudiarabiske hold samlet i Istanbul? Hvem gav dem instruktioner til at udføre deres ugerning? Hvorfor kunne tyrkiske myndigheder ikke få adgang til konsulatet med det samme? Hvor er liget? Hvorfor har vi ikke fundet liget endnu? lød det fra Erdogan.

Ingen optagelser

I Iøbet af de seneste uger er der ellers blevet lækket en række informationer fra den tyrkiske efterretningstjeneste til pro-tyrkiske medier. Ifølge de anonyme kilder skulle tyrkerne være i besiddelse af optagelser af mordet.

De optagelser blev dog hverken nævnt eller vist under Erdogans tale.

Den saudiarabiske journalist blev sidst set i live, da han trådte ind på konsulatet i begyndelsen af oktober, hvor han havde en aftale om at hente nogle papirer til sit kommende bryllup. Saudi-Arabien har erkendt, at Khashoggi blev dræbt, da han var på konsulatet, men officielt undersøger man stadig omstændighederne.

Imens Khashoggi døde på konsulatet, stod hans forlovede udenfor og ventede på ham.