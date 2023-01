Erdogan: Støtter ikke svensk Nato-medlemskab efter Paludan-stunt

Efter Rasmus Paludans koranafbrænding foran den tyrkiske ambassade i Sverige skal den svenske regering ikke regne med tyrkisk opbakning til et svensk Nato-medlemskab, udtaler præsident Erdogan

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har netop været ude og sige, at Sverige ikke skal forvente tyrkisk opbakning til optagelse i forsvarssamarbejdet Nato.

'Den grimme handling i Sverige er en fornærmelse mod muslimer. Intet individ har ret til at chikanere, hvad muslimer eller for så vidt andre religioner finder helligt.'

'Derfor skal de ikke forvente nogen støtte fra os i forhold til deres ønskede medlemskab i Nato.'

Koran-afbrænding

Udtalelsen kom i forbindelse med et afsluttet kabinetmøde i den tyrkiske regering. Det skriver det tyrkiske medie Hürriyet.

I fredags var den kontroversielle Stram Kurs-politiker troppet op foran den tyrkiske ambassade til en af sine notoriske koranafbrændinger, hvor 50 mennesker var mødt op.

Efter Erdogans udmelding har Ekstra Bladet været i kontakt med Rasmus Paludan, som i en mail skriver:

'Sverige og Finland er i drøftelser med Tyrkiet om Nato-medlemskab. Jeg anser Erdogans udtalelse som led i de drøftelser. Der er i Sverige både ytringsfrihed og frihed til at begå blasfemi. Det samme er der i en række Nato-lande, herunder Danmark, USA, Frankrig, Belgien og Holland.'

Foto: Yasin Akgul/Ritzau Scanpix

Voldelige protester

'Som partileder benytter jeg mig af retten til at kritisere islam, og hvis Erdogan og alverdens muslimer gerne vil vise, at de er helt væsensforskellige fra indfødte europæere, så lader jeg dem gerne bevise min påstand for mig,' lyder det fra Paludan.

Paludans happening forløb uden de store problemer, men affødte en masse røre i Tyrkiet, hvor mange tyrkere gik på gaden for at vise deres utilfredshed over Paludans afbrænding.

Oven på koranafbrændingen opstod også voldelige protester i flere arabiske lande. Det skete blandt andet foran den svenske ambassade i den irakiske hovedstad, Bagdad, hvor det irakiske politi måtte gribe ind. Her blev en politibetjent og syv demonstranter efter sigende såret under urolighederne.