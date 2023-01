Erdogan: Tyrkiet kan acceptere finsk Nato-medlemskab

Tyrkiet kan formentlig godt acceptere, at Finland bliver medlem af Nato.

Det siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

De to neutrale lande Finland og Sverige søgte i maj i fjor om optagelse i Nato. Det skete, efter at Rusland 24. februar 2022 angreb Ukraine.

Erdogan lader i bemærkninger til tyrkisk tv forstå, at Tyrkiet kan acceptere, at Finland bliver optaget i Nato, men at Sverige bliver ude.

- Om nødvendigt kan vi give et andet svar, når det gælder Finland. Sverige vil blive chokeret, når vi giver et andet svar til Finland, siger den tyrkiske præsident.

Alle 30 lande i Nato skal acceptere et nyt medlemsland. Tyrkiet har hidtil blokeret for de to lande.

Det er sket med begrundelsen, at de støtter kurdiske terrorister. Her har Erdogan været mest kritisk over for Sverige.

Annonce:

Han har kritiseret Sverige for ikke at ville udlevere en række personer, som Tyrkiet sætter i forbindelse med militante kurdere og et mislykket kupforsøg i 2016.

Det har ikke hjulpet på det svensk-tyrkiske forhold, af den dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan har brændt en koran af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm, den svenske hovedstad.

I tv-programmet søndag, hvor præsidenten mødtes med yngre vælgere, gentager Erdogan sine krav til Sverige.

- Hvis I absolut vil ind i Nato, så aflever disse terrorister til os, siger han.

Sverige har sagt, at de ikke kan udlevere dem i henhold til svensk lov.

Det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu Agency citerer Erdogan for at sige, at Tyrkiet har givet Sverige en liste på 120 personer, som Tyrkiet vil have udleveret.

Alle Nato-lande med undtagelse af Ungarn og Tyrkiet har accepteret at optage Finland og Sverige.

Ungarn ventes at sige ja til de to lande i februar.

Regeringerne i Sverige og Finland har hidtil kørt parløb i sagen.

Annonce:

I sidste uge sagde den finske udenrigsminister, Pekka Haavisto, at Finland på et tidspunkt kan blive nødt til at beslutte, om Finland skal gå ind i Nato uden Sverige.

Finland har en 1300 kilometer lang grænse til Rusland.

Men Haavisto sagde dog også, at det ikke er aktuelt nu.

Det er bedst, hvis Finland, Sverige og Tyrkiet fortsætter diskussionen om medlemskabet for at løse problemerne, sagde ministeren.

Senest på torsdag bliver Nato-medlemskab atter diskuteret på højeste niveau mellem Finland og Sverige.

Det sker, når Sanna Marin, den finske statsminister, kommer til Stockholm for at mødes med statsminister Ulf Kristersson.