Erfaren skolechef skubber 17-årig foran sig

Sekretariatschefen i Danske Skoleelever afviser at stille op til interview i speget sag om udnyttelse af unge. I stedet forsøger han at overlade hele ansvaret til organisationens 17-årige formand

Den voksne sekretariatschef i Danske Skoleelever gennem 12 år, Robert Holst Andersen, stikker hovedet i busken og skubber i stedet en mindreårig foran sig i en betændt sag om forholdene i interesseorganisationen.

Således har Ekstra Bladet - først i et telefonopkald og sidenhen i en række mails - over flere dage anmodet ham om et interview om en lang række kritisable forhold i foreningen.

Robert Holst Andersen har dog alle gangene afvist at stille op til interview og har i stedet konsekvent henvist til Danske Skoleelevers formand, 17-årige Mille Borgen Mikkelsen, der har bestridt formandsposten siden august sidste år og som afsluttede 9. klasse kort forinden.

Til sammenligning har Robert Holst Andersen en kandidatgrad i statskundskab og 16 års erhvervserfaring som bl.a. domsmand, medlem af Dansk Ungdoms Fællesråds tipsudvalg og mangeårig leder af Danske Skoleelever.

Robert Holst Andersen har været involveret i Danske Skoleelever siden organisationens opstart i 2004 og har haft titel af - og løn som - sekretariatschef siden 2005. Foto: Danske Skoleelever

Alligevel mener Robert Holst Andersen, at Ekstra Bladets spørgsmål om forhold, der går flere år tilbage, skal besvares af en teenager.

- Det har altid været sådan, at det er DSE's (Danske Skoleelevers, red.) formand, der udtaler sig på vegne af foreningen, når det handler DSE. Det har jeg aldrig gjort som sekretariatschef, skriver han blandt andet til Ekstra Bladet.

'Kult-agtigt' og under tilsyn

Ekstra Bladet kunne tirsdag fortælle, at en række mindreårige, der gennem tiden har været frivillige i Danske Skoleelevers sekretariat, har oplevet forholdene som 'kult-agtige' og har været udsat for at være udsendt på egen hånd i organisationens tjeneste op mod 80 timer om ugen og på alle tider af døgnet.

Ingen af delene har chefen - der i modsætning til det mindreårige formandskab modtager løn og har stået i spidsen for organisationen siden den spæde start - dog ønsket at lade sig interviewe om.

Derudover har Ekstra Bladet ligeledes fortalt, at organisation for øjeblikket også underlagt et tilsyn fra Undervisningsministeriet.

Frivillige på stribe forlader foreningen i protest

16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen er én af en række frivillige, der stiller sig frem og fortæller om kritisable forhold i Danske Skoleelever. Han forlod sekretariatet efter knap tre måneder i oktober sidste år. Det samme gælder 17-årige Freya Petersen. Hun forlod sekretariatet i december.

'Vi er utroligt kede af det'

I stedet har en modvillig Robert Holst Andersen sendt en skriftlig udtalelse, hvori han sammen med den 17-årige formand, Mille Borgen Mikkelsen, meddeler, at Danske Skoleelever 'er utroligt kede af, hvis nogle sekretariatsfrivillige ikke oplever at være blevet hørt'.

Han fortsætter:

- Vi vil forsætte den intensive og positive dialog, vi har haft særligt siden november med vores nuværende sekretariatsfrivillige, ligesom vi kommunikerer med Arbejdstilsynet om forholdene og en evt. vejledning om, hvilken indsats de frivillige må og kan lægge.