Erhvervsmastodont fyrer direktør

Bestyrelsen i Alm. Brand har valgt at erstatte selskabets administrerende direktør, Søren Boe Mortensen. Beslutningen er begrundet i strategiske drøftelser, hedder det i en fondsbørsmeddelelse.

Bestyrelsesformand i Alm. Brand A/S, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, begrunder beslutningen i meddelelsen:

'I bestyrelsen har vi gennem en periode drøftet, hvordan vi bedst tilrettelægger udviklingen, så vi ikke alene sikrer en konstant og vedholdende fornyelse, men samtidig opretholder et meget stramt fokus på kunderne og deres ønsker og behov'.

'Disse overvejelser er mundet ud i, at en enig bestyrelse har ønsket et nyt syn på, hvordan vi bedst planlægger, udvikler – og dermed tilgodeser – den samlede forretning til gavn for vores kunder, vores ejere og vores medarbejdere'.

Bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen understreger, at Søren Boe Mortensen har gjort sit arbejde godt i alle sine 18 år i spidsen for virksomheden.

Det lyder videre i fondsbørsmeddelelsen, at bestyrelsen har konstitueret selskabets økonomidirektør, Rasmus Werner Nielsen, som administrerende direktør, indtil en ny direktør er fundet.

Søren Boe Mortensen nåede at være direktør i Alm. Brand siden 2001.

Alm. Brand A/S vil 5. november offentliggøre regnskab for tredje kvartal 2019. Ifølge bestyrelsen vil ændringen i direktionen ikke påvirke selskabets forventninger til regnskabet.