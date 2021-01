Erhvervsrejser til Storbritannien frarådes fra midnat

Fra midnat frarådes alle rejser til Storbritannien, herunder også erhvervsrejser.

Det skriver Udenrigsministeriet søndag aften i en opdatering af rejsevejledningerne.

Det sker på grund af den mere smitsomme variant af coronavirus, B117, som har spredt sig i Storbritannien og også videre til Danmark.

- Fra den 4. januar klokken 00.00 fraråder vi alle rejser, herunder også erhvervsrejser, til hele Storbritannien på grund af den særligt smitsomme covid-19-virusvariant i Storbritannien, samt for at forhindre yderligere spredning af denne variant i Danmark, lyder det i rejsevejledningen.

Samtidig forlænges indrejseforbuddet for rejsende fra Storbritannien, der ikke har statsborgerskab eller bopæl i Danmark, frem til 17. januar.

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog fortsat rejse ind i Danmark.

Regeringen indfører fra 4. til 17. januar desuden et flyveforbud mod flyvninger med personer fra Storbritannien, som ikke har fået foretaget en coronatest.

Det bliver således et krav, at alle, der rejser ind i Danmark fra Storbritannien, skal kunne fremvise en negativ coronatest. Kun børn under 12 år er undtaget fra kravet.

Testen må ikke være taget mere end 24 timer før afrejse.

Det bliver op til luftfartsselskaberne at sikre, at man ikke kommer om bord uden en negativ test, skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil føre tilsyn med, at forbuddet bliver overholdt.

I de opdaterede rejsevejledninger opfordrer Udenrigsministeriet kraftigt danske statsborgere i Storbritannien til slet ikke at rejse til Danmark frem til 17. januar.

Hvis man alligevel rejser hjem til Danmark, gælder der desuden en række opfordringer til test og isolation.

- Hvis du kommer hjem til Danmark fra en rejse til Storbritannien, opfordres du kraftigt til at lade dig teste i lufthavnen og undgå at benytte offentlig transport fra lufthavnen til din destination, lyder det.

- Desuden opfordres du kraftigt til at gå direkte i selvisolation ved ankomst og følge retningslinjerne om selvisolation i ti dage. Selvisolationen kan afbrydes efter ti dage, eller hvis du får et negativt testresultat på en test, der bliver taget tidligst fire dage efter ankomst.

I begyndelsen af december ændrede Udenrigsministeriet formuleringen i rejsevejledningerne, så det fremgik, at alle erhvervsrejser 'som udgangspunkt' blev betragtet som 'nødvendige rejser'.

Det på trods af at der ellers blev frarådet rejser til stort set hele verden. Det blev iværksat for at forbedre vilkårene for dansk erhvervsliv. Den ændrede formulering, hvor nu 'alle rejser' til Storbritannien frarådes, betyder, at undtagelsen for erhvervsrejser forsvinder.