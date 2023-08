Erik har kæmpet forgæves i ni år: - En sorgens dag

Flere gange i løbet af samtalen må Erik Schack tørre sine øjne, og han undskylder som det første for sin grådlabile tilstand.

Men sorgen er en selvfølgelighed, når man som ham i ni år har kæmpet for at få sin erstatning, som endnu ikke er kommet.

Måtte sælge huset

For få dage siden måtte Erik Schack og hans kone, Pia Schack, sælge deres højtelskede hjem, fordi pengene ikke længere rækker.

- Det var sorgens dag, siger Erik Schack.

- Det er der, jeg står nu. Økonomisk fuldstændigt blanket af på alle områder, uddyber han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pengene er sluppet op for Erik og Pia Schack, der måtte sælge det hjem, hvor de skulle have nydt deres alderdom. Foto: René Schütze

Den førtidspensionerede Falck-redder har lammelser i venstre side af kroppen, er hjerneskadet, efter halvdelen af hjernen er blevet fjernet, han har vanskeligt ved at gå, og han får daglige besøg af hjemmehjælpen.

Annonce:

Den invaliderende tilstand stammer fra en arbejdsulykke. Erik Schack er berettiget erstatning, er landsrettens dom, men Tryg Forsikring nægter fortsat at betale.

Strandby-ulykken

i 2014 var Erik Schack ambulanceleder på en redningsaktion i Strandby Havn, hvor tre mænd lå livløse i lastrummet på en fiskekutter.

Det gjorde de, fordi de havde havde indåndet svovlbrinte fra skidtfisk, men det var den garvede Falck-redder ikke klar over på dette tidspunkt.

Få timer senere lå Erik Schack selv i en ambulance i høj fart mod hospitalet med blodpropper i hjernen og udsigt til 19 dage i kunstig koma, hvor lægerne kæmpede for hans liv.

Årsagen til, at det gik så vidt for Erik Schack den dag,er den svovlbrinte, som han blev udsat for, mente tre enige dommere i landsretten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pia Schack kæmpede i mange år den opslidende og ulige kamp med Tryg Forsikring, men i dag har Eriks fagforening 3F overtaget det meste, fortæller hun. Foto: René Schütze

Nedslidt psykisk

Tryg Forsikring har klaget over dele af kendelsen fra landsretten, og derfor trækkes sagen nu yderligere i langdrag for den tyndslidte familie i Nordjylland.

Annonce:

- Jeg føler mig i den grad dårligt behandlet over, at et menneske ikke er mere værd, fortæller Erik Schack, der siger, at forløbet også har kostet på forholdet.

- Pia og jeg har været nødt til at flytte fra hinanden på baggrund af, at det ikke kunne holde, og det er jo forfærdeligt at skulle sige nej til at leve sammen med hende, man elsker, fortæller den tydeligt berørte Erik Schack.

Kan ikke løfte barnebarn

Det har været hårdt nok at gå fra at være aktiv jæger, stolt falckredder og gør det selv-mand i hjemmet til nu ikke engang at kunne løfte sit eget barnebarn.

Men nu har Erik Schack også fået papir på, at han har fået ptsd som et resultat af ni års psykisk nedslidning og økonomisk usikkerhed, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den før så aktive og sociale Erik Schack kæmper i dag med mobiliteten og det mentale overskud. Hjerneskaden gør, at han hurtigt bliver træt og har svært ved at huske. Foto: René Schütze

Ukendte udsigter

Friheden er forsvundet for Erik Schack, der i dag skal have hjælp til det meste i dagligdagen.

Og tabet af sin selvstændighed har krævet tilvænning, og det gør den stadig ni år senere.

Annonce:

Efter landsrettens kendelse for to år siden troede Erik Schack, at han i det mindste ikke skulle tænke på de økonomiske vanskeligheder længere.

Men Tryg Forsikrings klage over afgørelsen har sendt familien tilbage i uvisheden, og de aner ikke, hvornår de kan forvente, at afklaringen kommer.

'Dybt uenige'

Tryg Forsikring skriver til Ekstra Bladet, at de ikke mener, at de har ansvaret for det lange sagsforløb, og at udlægningen fra Erik Schack og hans fagforening 3F er unuanceret.

De skriver, at de ikke kan udtale sig om sagens detaljer, da Erik Schack ikke har underskrevet den samtykkeerklæring, som de har sendt til ham.

Per Kjeldsen, der er formand for 3F Midtvendsyssel, oplyser til Ekstra Bladet, at det skyldes, at samtykkeerlæringen er langt mere indgribende end den aktuelle sag, og at der er blevet underskrevet en fuldmagt, som giver Tryg Forsikring samtykke til at udtale sig om sagens detaljer.

Den udlægning er Tryg Forsikring dog også dybt uenige i. De udtrykker dog sympati med Erik Schacks situation.

'Det er en meget ulykkelig sag, og Erik Schack har vores dybeste medfølelse', skriver Tryg Forsikring.

Er du utilfreds med dit forsikringsselskab - læs her om det er en god ide af skifte.