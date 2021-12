Erik og Hanne klarede den ultimative Ikea-test

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det er en træt, men ganske tilfreds Erik Bangsgaard, Ekstra Bladet fanger over telefonen torsdag formiddag.

Han og konen, Hanne, har nemlig været igennem den ultimative Ikea-test: De har spenderet hele natten i Ikea i Aalborg.

- Vi tog i Ikea i går aftes med et vennepar, fordi vi ville ind og spise deres julemenu. Allerede da vi kom derud, kunne vi godt se, det nok ville blive et problem at komme hjem igen, fortæller 75-årige Erik Bangsgaard.

Højt humør

Han og hustruen er netop trådt ind ad døren til deres hjem i Sæby. Det var på grund af det voldsomme snevejr, der onsdag ramte især Nordjylland, at ægteparret blev nødt til at bruge natten i Ikea sammen med fire andre kunder og godt og vel 25 ansatte.

- Vi samlede os i kantinen, hvor vi fik mad og drikke, og der var fjernsyn. Der var højt humør, for der var jo ikke noget, vi kunne gøre ved situationen. Vi var bare rigtige glade for at få ly, fortæller Erik Bangsgaard.

Derefter blev Erik og Hanne sammen med deres venner vist ind i udstillingsrummet, hvor de selv kunne vælge, hvor de ville sove.

- Vennerne snuppede dobbeltsengen for næsen af os, klukker Erik Bangsgaard.

- Så vi tog en sovesofa, der var slået ud. Det var rigtig fint.

'Fantastisk'

Det var dog ikke meget søvn, ægteparret fik.

- Der var noget musik, der spillede, og de kunne ikke slukke lyset, så vi lå nærmest med en projektør mod os hele natten. Omkring klokken kvart i syv blev lysene slukket, men der skulle vi jo op, fortæller Erik Bangsgaard.

Han understreger, at han kun har ros tilovers for Ikea og deres 'gode service'.

- Man siger jo, at en tur i Ikea er den ultimative parforholdstest. Hvad tænker du om det, når nu I har brugt hele natten der?

- Det har været lige modsat. Den var ikke så bred, den sovesofa, så vi måtte rykke tæt sammen, ler Erik Bangsgaard.

- Det var fantastisk omstændighederne taget i betragtning.