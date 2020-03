Erkender vold mod toårig datter: 'Min hånd gør ondt'

Youtuber Michelle Grace befinder sig lige nu i en massiv shitstorm med vindstød op til orkanstyrke.

Det skyldes en video, hvori den 23-årige amerikaner åbent fortæller om at have slået sin toårige datter, mens et grædende barn kan høres i baggrunden, skriver New York Post.

- Min toårige har lige fået en røvfuld, indleder Michelle Grace videoen, som hun siden har fjernet fra Youtube, inden hun uddyber årsagen til afstraffelsen.

Michelle Graces store passion er makeup, og det er angiveligt umuligt for hende at gemme sine ting et sted, hvor datteren ikke kan få fat i dem.

Den lille pige havde leget med to af sin mors dyre makeup-paletter og var kommet til at ødelægge dem, og det fik angiveligt Michelle Grace til at se rødt, løfte hånden mod sin datter og bagefter lave en video om det.

- Lige meget hvor mange gange jeg siger til at hende, at hun ikke skal pille ved min makeup, så hører hun aldrig efter, lyder det videre fra Michelle Grace, der fortsætter:

- Min hånd gør ondt, fordi jeg lige har slået hende til plukfisk. Ikke bogstaveligt, men hun har fået en lærestreg.

Se også: Mor anker dom for vold mod sine børn

Michelle Grave fortsætter derefter med at sammenligne sine makeup-paletter med børn i et forsøg på at retfærdiggøre, hvorfor hun slår sit barn.

- Når man knokler røven i laser for noget og sparer op til noget, så er det bogstaveligt talt som et barn. Man behandler det som et barn, lyder ræsonnementet, som dog ikke har vundet meget gehør på sociale medier, hvor folk er oprørte over videoen og truer med at inddrage de sociale myndigheder.

Michelle Grace har sidenhen slettet sin tilstedeværelse på sociale medier, men ifølge Metro lagde hun inden da en lang udtalelse på Twitter, hvori hun blandt andet undskylder for sin handling.

'Jeg er en ung mor, og jeg er langt fra perfekt. Men jeg er en god mor. Min video og mine formørkede følelser viste ikke det, og det er jeg virkeligt ked af', lyder det blandt andet i opslaget, hvor hun også fortæller, at sagen nu efterforskes, hvilket forhindrer hende i at uddybe nærmere.