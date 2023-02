Befinder du eller nogle af dine pårørende sig i det ramte område? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller en mail til 1224@eb.dk.

Voldsomme oversvømmelser, jordskred og tusindvis af mennesker fordrevet fra deres hjem er i øjeblikket den skræmmende virkelighed, New Zealands befolkning står midt i.

En cyklon, der har fået navnet Gabrielle, har ramt landet, og det har tirsdag fået regeringen til at erklære national undtagelsestilstand.

Det skriver The Guardian.

Flere højtstående embedsfolk har udtalt, at der er tale om en vejrbegivenhed uden fortilfælde, og i en udtalelse tirsdag lagde landets premierminister Chris Hipkins heller ikke skjul på situationens alvor.

Foto: Diego Opatowski/Ritzau Scanpix

Omfattende konsekvenser

- Cyklonen Gabrielle er den største vejrbegivenhed, New Zealand har set i dette århundrede. Alvoren og skaderne, vi ser, er ikke blevet oplevet i en generation.

- Vi er stadig ved at skabe os et overblik over følgerne af cyklonen, mens den fortsat udvikler sig. Men det, vi ved, er, at de er signifikante og omfattende.

2500 mennesker er ifølge The Guardian fordrevet fra deres hjem, efter at de voldsomme oversvømmelser og jordskred har ødelagt bygninger og huse. Man forventer samtidig en stigning i tallet, eftersom der fortsat er store områder, der er utilgængelige og uden telefonforbindelse.

'Vær forberedt'

Ifølge The Guardian er det bare tredje gang i New Zealands historie, at der er erklæret national undtagelsestilstand.

Mandag advarede premierminister Chris Hipkins på et pressemøde borgere i områder, der endnu ikke var omfattet af evakueringsordrer:

- Vær forberedt. Bliv inde, hvis du kan. Hav en plan for det tilfælde, at du bliver nødt til at forlade stedet.

Waiohiki Bridge ved Tutaekuri River i nærheden af byen Napier. Foto: STR/Ritzau Scanpix