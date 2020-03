Erklærer sig skyldig i moskémassakre

Australske Brenton Tarrant, der mistænkes for at stå bag et angreb mod to moskéer i Christchurch i New Zealand sidste år, erklærer sig nu skyldig i alle anklagepunkter.

Det siger han under et retsmøde torsdag morgen lokal tid i Christchurch, skriver avisen The New Zealand Herald.

Under retsmødet er Brenton Tarrant med via et videolink fra et højsikret fængsel i Auckland, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Her erklærer han sig skyldig i samtlige 51 anklager om drab.

Den 29-årige Tarrant har hidtil nægtet sig skyldig i moskéangrebet, der 15. marts 2019 kostede 51 muslimer livet i to moskéer i Christchurch.

Den højreradikale australier er tiltalt for at have dræbt 51 personer og for at have forsøgt at dræbe yderligere 40. Derudover er han tiltalt for at have overtrådt New Zealands terrorlovgivning.

Brenton Tarran. Foto: Ritzau Scanpix

Maksimumsstraffen for sådanne handlinger er livsvarigt fængsel, skriver nyhedsbureauet AP.

New Zealand indførte særlige terrorlove i 2002.

Syv mennesker blev dræbt i Linwood-moskéen, da den mistænkte gerningsmand åbnede ild mod bedende muslimer, inden en 48-årig mand bevæbnet med en tom pistol formåede at skræmme ham væk.

Gerningsmanden optog en 17 minutter lang video, der blev sendt direkte på Facebook og viste mænd, kvinder og børn, der blev skudt på klos hold under fredagsbønnen.

Kort før angrebet havde Brenton Tarrant offentliggjort et 74 sider langt manifest, hvori han beskrev sine højre-ekstremistiske synspunkter.

Tarrant betegner sig selv som en 'almindelig hvid mand' inspireret af Norges massemorder Anders Behring Breivik.

Hisham Alzarzour er en af de overlevende efter angrebet i Christchurch sidste år. Han blev skudt flere gange af Brenton Tarrant.

- Det er godt, at han har erklæret sig skyldig, siger han til The New Zealand Herald.

Retssagen mod Brenton Tarrant var planlagt til at begynde til maj. Der var afsat seks uger til sagen. Men nu, hvor Tarrant har indrømmet sine ugerninger, bliver det ikke længere nødvendigt.

- Det er godt, at der ikke skal være nogen retssag, siger Hisham Alzarzour.

Det er en lettelse for mange mennesker, at Brenton Tarrant har erklæret sig skyldig i samtlige 92 anklagepunkter.

Det siger New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, i en erklæring torsdag.

- Indrømmelsen i dag vil være en lettelse for mange mennesker, hvis liv blev lagt i ruiner af det, der skete den 15. marts, udtaler hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.