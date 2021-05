Samfund ... 10. maj. 2021 kl. 07:03

Erling døde efter akupunktur: Nu kan enken endelig få fred

I tre år og otte måneder har Inge Møllehave kæmpet for at få en akupunktør til at anerkende, at det var behandlingen med nåle, der var skyld i hendes 71-årige ægtemands død. Nu har hun vundet sagen.