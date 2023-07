Esbjergs politikere må ikke længere tage imod gratis billetter

Esbjerg Kommune har besluttet, at lokalpolitikere ikke længere kan tage imod gratis billetter til fodboldkampe, håndboldkampe og ishockeykampe.

Det fremgår af en ny juridisk vurdering, som kommunens chefjurist har foretaget.

Vurderingen har P1 Morgen fået aktindsigt i.

Ifølge vurderingen er ordningen om, at politikere kan få gratis billetter til fri afbenyttelse 'ikke i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper, der gælder for offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele'.

Det gælder også for byrådsmedlemmer, lyder det fra chefjuristen.

Dermed gør Esbjerg Kommune op med en ordning, hvor lokalpolitikere i mere end 25 år har fået tilbudt et facilitetskort fra Sport og Event Park. De driver idrætsfaciliteterne i Esbjerg.

Beslutningen kommer, efter at Folketingets Ombudsmand i midten af juni meddelte, at politikere i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune ikke må tage imod årskort til Tivoli.

Udviklingen i Esbjerg Kommune er da også 'en helt naturlig konsekvens' af ombudsmandens vurdering af Tivoli-ordningen. Det siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) til DR.

- Jeg tror, at det har overrasket alle, at ordninger a la det her ikke er lovligt. Det er jo ikke noget, nogen har gjort for at give særlige goder.

- Jeg tror helt generelt, at tilbuddet er blevet givet for at give byrådsmedlemmer mulighed for at se de aktiviteter, der ydes kommunalt bidrag til, siger han.

Kortet, som kommunalpolitikerne har kunnet få, har givet adgang til Svømmestadion Danmark samt gratis billetter til kampe i regi af Esbjerg FB, Team Esbjerg, Ribe Esbjerg HH og Esbjerg Energy.

Det vil ifølge DR sige, at de har fået adgang til samtlige kampe spillet i Esbjerg af klubbens førstehold inden for fodbold, håndbold og ishockey.

Ifølge Sport og Event Park er der trukket i alt 18 billetter fra politikere og topembedsmænds facilitetskort til Svømmestadion Danmark over to år.

Det er ikke registreret, hvor mange billetter der er givet til fodbold-, håndbold- og ishockeykampe. Det skriver DR.