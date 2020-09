Escobars nevø finder 115 millioner efter 'et syn'

I et af Pablo Escobars huse fandt hans nevø 115 millioner kroner gemt i en væg

Et 'syn' fik narkobaronen Pablo Escobars nevø til at kigge i en væg i lejligheden, hvor han bor.

Nicholas Escobar, som nevøen hedder, fandt en plastikpose i væggen, som indeholdte pengesedler svarende til 115 millioner danske kroner. Det skriver flere internationale medier.

Han har fortalt til lokale medier, at det ikke er første gang, han finder penge gemt rundt omkring i lejligheden, der ligger i byen Medellín i Colombia. Der har han boet de seneste fem år.

Formue på 375 milliarder kroner

I 1993 døde Pablo Escobar i et stort skyderi. Det er stadig i dag uvist, hvem der affyrede det fatale skud gennem hans øre.

Nogle tror, at det var politiet, der endte hans liv. Andre at det var en henrettelse, og andre igen at han begik selvmord.

I 1980'erne stod den berygtede forbryder for 80 procent af al den kokain, der blev smuglet ind i USA. Det gav ham det velfortjente tilnavn 'Kongen af kokain'.

Han voksede op i en fattig familie. Faderen var bonde og moderen skolelærer. Ønsket om at bryde ud af fattigdommen blev anslaget til en blodig karriere, da han startede Medellín-kartellet.

Pablo Escobar gemte store dele af sin enorme formue i boliger over hele Colombia. Foto: Ukendt/Ritzau Scanpix

Det rygtes, at narkobaronen har gemt millioner af dollars i rundt omkring i sine mange boliger i Colombia.

Nogle af pengene, nevøen har fundet, kan ikke længere bruges. De var gået i forrådnelse.